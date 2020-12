Sin fondos, fábrica de aviones presiona por reactivar el Pampa

El personal de la planta cordobesa aguarda pronósticos más sencillos: el giro de fondos destinados a la línea del Pampa III. La Fuerza Aérea, el cliente, a través de la Dirección General de Material es la encargada de generar las órdenes de trabajo. La fuerza cuenta con seis aviones de la nueva versión entregados a la VI Brigada Aérea con asiento en Tandil. En el proceso, el escalón político tiene su cuota de responsabilidad en la secretaría de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa y en la Subsecretaría de Investigación Científica y Política Industrial que conducen Daniela Castro y Mariano De Miguel. Es cierto que la actividad de la empresa como le sucedió al aparato industrial del mundo quedó resentida a raíz de la pandemia, también lo es que no se cumplió la norma firmada por Cafiero aprobando los dólares para la reactivación inmediata de FAdeA. El resultado es un impacto negativo en el ciclo de producción en un sector donde entre que se pide un determinado insumo hasta que se cuenta con él transcurren entre 12 y 24 meses, con suerte y récord de buen pagador. No es el caso criollo. Se adeudan pagos a proveedores y contratistas (nacionales y extranjeros) de conjuntos críticos que piden no menos del 30 por ciento de adelanto contra la colocación de la orden de provisión. Hay firmas que advirtieron cesar entregas hasta tanto no se regularice la deuda.