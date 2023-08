Pampita dijo que siente "miedo" por el triunfo de Milei en las PASO

La preocupación de Pampita por Milei

“Yo de política no sé nada, prefiero mantenerme al margen. Pero sí hay unas cosas que dice Milei que a mí me preocupan obviamente y una de las que más me preocupa, que lo hablaba en casa, es la posibilidad de comprar armas al ser mayor de edad”, comentó Pampita.

“¿Cómo sería en el país? Los ejemplos que tengo de otros países. No hay un testeo previo de la salud mental de la persona que compra las armas y hay tiroteos en escuelas, colegios, teatros… No sé si ese es el país que yo quiero para mi familia a futuro. Es una de las cosas que más me preocupan de Milei”, planteó, comparando con la experiencia de los Estados Unidos, en donde son periódicos los tiroteos en colegios.

Por otra parte, Ardohain elogió el sistema de voto electrónico usado en la Ciudad de Buenos Aires, y que generó algunas demoras, muy cuestionadas. “Nos resultó muy bien, muy rápido. Fuimos a dos lugares y fue muy rápido en los dos. Entraban de a tres, y era súper rápido. Las máquinas funcionaron bien, no hubo ningún problema”, comentó.