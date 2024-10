Para Pettovello no hay "colisión" entre la autonomía y autarquía universitaria y las auditorías de la SIGEN

Finalmente, el ministerio define que "cuando no existe control se facilita la existencia de un ambiente propicio para la ocurrencia de maniobras que permiten desviar el dinero público a fines no queridos". "La falta de control de la aplicación de los significativos fondos públicos que el Estado Nacional destina a las Universidades Nacionales posibilita que esos recursos sean utilizados con fines distintos a aquellos para los que fueron asignados", concluye el comunicado.

Presupuesto 2025: el gobierno de Javier Milei negó el desfinanciamiento de las universidades públicas

En el debate legislativo por el proyecto de Presupuesto 2025, autoridades de la Secretaría de Educación de la Nación hicieron hincapié en uno de los puntos más criticados por los bloques opositores: el financiamiento de la universidad pública.

En ese marco, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, explicó la metodología para establecer partidas para la educación superior. "Antes no había ninguna razonabilidad en la distribución del Presupuesto. ¿Sabe cómo se distribuía el Presupuesto antes? Por lobby en este Congreso. Aquel diputado que tenía mayor vínculo con universidades lograba mayores índices de Presupuesto", dijo y aseguró que: "No hay ni un sólo programa que hoy se encuentre desfinanciado: tenemos el 100% de los programas y las carreras de las universidades financiadas".

El funcionario indicó que continúa el programa de las Becas Manuel Belgrano para estudiantes de ingenierías, pero reconoció que "nosotros no aprobamos el financiamiento nuevo para carreras como Derecho o similares que tienen muchísima oferta y que hoy no son prioritarias para el desarrollo del país". Asimismo, expresó que "en realidad no hubo recorte de salarios, lo que hubo es una actualización salarial que no siguió la pauta inflacionaria".

José Luis Espert Carlos Torrendell Alejandro Álvarez María Inés Brogin, José Luis Espert, Carlos Torrendell y Alejandro Álvarez en la Comisión de Presupesto y Hacienda. Diputados

Luego reiteró que existe adoctrinamiento en las universidades, que definió como "la imposición de una línea política a partir del uso abusivo de una posición de autoridad. Esto es cuando un docente, como tenemos muchos casos, que le dicen a un alumno que si es liberal no aprueba la materia o el caso de que autoridades les impiden a agrupaciones no oficialistas a presentarse a elecciones". Sin embargo, definió que "no se van a desfinanciar las universidades y vamos a sostener la oferta pública en educación pública porque creemos en ella".

Por su parte, Alejandro Finocchiaro (PRO) recordó que su bloque negoció su voto a favor del veto a la ley de financiamiento universitario a cambio de una mejora salarial para los trabajadores de menores ingresos. "¿Ya se liquidó esa garantía?", indagó el legislador. "Está en ejecución y en proceso de pago. En el próximo salario va a ir", ratificó Álvarez.