Eduardo Duhalde fue intervenido de urgencia en Entre Ríos por un cuadro cardíaco

Su esposa, Hilda “Chiche” Duhalde, confirmó que le colocaron un stent y que permanece fuera de peligro.

En la actualidad, Duhalde continúa en diálogo político con dirigentes bonaerenses.

Con 84 años, y desde Lomas de Zamora, Eduardo Duhalde permanece en contacto con dirigentes políticos de todo el país. Sin embargo, la última noticia que lo vinculó consternó a sus allegados: tuvo que ser intervenido en el Sanatorio Adventista del Plata, ubicado en la localidad de Villa Libertador San Martín, en Entre Ríos.

El expresidente sufrió un cuadro de "angina de pecho", que implica un dolor en la zona toráxica provocado por la falta de flujo sanguíneo y oxígeno al músculo cardíaco. Se considera un síntoma de otros inconvenientes en las arterias coronarias, generalmente ocasionados por su estrechamiento o bloqueos.

Según consignó el diario Página/12, fue su esposa, Hilda “Chiche” Duhalde, quien confirmó la noticia. “Estamos en el Sanatorio Adventista del Plata, en Entre Ríos. Le pusieron nada más que un stent; está perfecto y totalmente recuperado”. Aún con reserva sobre su cuadro, el diagnóstico se puede ampliar en las próximas horas, pero el stent permitirá restaurar el flujo sanguíneo.

Eduardo Duhalde Eduardo Duhalde durante la ceremonia de asunción de Javier Milei. La actualidad de Eduardo Duhalde Gobernador bonaerense durante ocho años (1991-1999) y Presidente de la Nación tras la crisis del 2001, Eduardo Duhalde sostiene diálogo político con figuras del peronismo y el radicalismo, aunque con un perfil más bajo que el lo caracterizó en el inicio del siglo. En ese marco, continúa operando desde Lomas de Zamora, el distrito desde donde se lanzó a la política, e hizo públicos encuentros con el exministro del Interior Enrique "Coti" Nosiglia y el exvicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto.

Además de presencias en universidades, el expresidente continúa haciendo presentaciones por el atractivo que recuperó su libro publicado en el 2007, "Memorias del incendio", en donde narra el agotamiento del modelo de la Convertibilidad, el "corralito", la crisis del 2001 y su asunción presidencial, hasta la transición con el llamado a elecciones que terminó con el triunfo de Néstor Kirchner.