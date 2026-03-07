Un sismo de magnitud 5 se registró en La Rioja y fue percibido en varias provincias del centro del país + Seguir en









El movimiento telúrico ocurrió este sábado por la tarde cerca de la localidad de Chepes y tuvo una profundidad de unos 135 kilómetros.

El sismo tuvo epicentro a unos 35 kilómetros de Chepes, en el sur de La Rioja, y fue detectado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica. INPRES

Un sismo de magnitud 5 se registró este sábado por la tarde en la provincia de La Rioja, con epicentro en cercanías de la localidad de Chepes, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres). El movimiento telúrico ocurrió a las 14:13 y tuvo una profundidad aproximada de 135 kilómetros. Hasta el momento no se reportaron daños materiales ni personas heridas.

De acuerdo con los datos oficiales, el epicentro se ubicó a unos 35 kilómetros al suroeste de Chepes, en el sur de la provincia. Debido a la profundidad del fenómeno, los especialistas lo clasificaron como un sismo intermedio, lo que explica que haya sido percibido en una amplia zona del país.

El temblor también se sintió en otras provincias Vecinos de distintas localidades riojanas, como Chamical, reportaron haber sentido el movimiento durante la tarde. Sin embargo, el temblor no se limitó a esa provincia.

Habitantes de ciudades de Córdoba, entre ellas Alta Gracia, Villa Carlos Paz y La Falda, también señalaron haber percibido el sismo, según indicaron guardias de Defensa Civil. Testimonios similares se registraron además en San Luis, Mendoza y San Juan.

El Inpres precisó que el área en la que pudo sentirse el movimiento superó los 150 kilómetros hacia el este de San Juan y más de 200 kilómetros hacia el norte de San Luis, lo que explica su alcance regional.

Antecedentes en la región Las autoridades señalaron que este tipo de episodios no resulta inusual en el oeste argentino, una zona caracterizada por su actividad sísmica. Un antecedente reciente ocurrió en mayo del año pasado, cuando un sismo de 5,9 grados de magnitud se registró al norte de la provincia y fue percibido también en Catamarca, Tucumán y Córdoba. En aquella oportunidad tampoco se reportaron víctimas ni daños de consideración, aunque se registraron desprendimientos de rocas en el cerro Famatina. El Inpres indicó que continúa monitoreando la actividad sísmica en la región, aunque por el momento no se registraron réplicas ni situaciones de riesgo para la población.