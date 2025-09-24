Axel Kicillof participó en EEUU del homenaje a "Pepe" Mujica: "La democracia está en peligro" Por Juliana Ricaldoni







El mandatario provincial aprovechó su discurso para criticar con dureza al presidente Javier Milei al señalar que “la Argentina de Milei es una vergüenza nacional.

"La democracia está en peligro", dijo Kicillof en el homenaje a "Pepe" Mujica.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, participó este martes en Nueva York de un acto en homenaje al expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica, donde advirtió que “la democracia está en peligro” y cuestionó el rumbo político y económico del gobierno de Javier Milei.

Durante su discurso, Kicillof sostuvo que “el orden mundial es injusto” y planteó que “es una etapa de transformación, en la que vemos el fin de la hegemonía norteamericana y una decadencia del poder dominante”. En esa línea, agregó: “El mejor homenaje a Pepe es observar la existencia de una transformación y aprovecharla en favor de las mayorías populares”.

El mandatario provincial criticó con dureza al presidente Javier Milei al señalar que “la Argentina de Milei es una vergüenza nacional. El daño que produce su Gobierno se hace palpable. Hay una profunda crisis que lo tiene como responsable al Presidente”.

También expresó preocupación por el estado institucional del país: “Hay graves problemas en la vida cotidiana y está en riesgo la división de poderes, el federalismo y la justicia. Por eso quiero pedir desde aquí que cese la condena injusta de Cristina Fernández de Kirchner”.

Al referirse al panorama político, Kicillof afirmó que "en la elección se le dijo a Milei que no" y defendió la necesidad de "igualdad, reconocimiento de derechos y mejorar las condiciones de vida". Finalmente, destacó que esas luchas "no conducen a ningún lado si no vienen acompañadas de la integración de la unidad latinoamericana".