Axel Kicillof habló del triple crimen: "El narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones"

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof , se expresó públicamente este miércoles respecto al triple crimen de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi , quienes fueron encontradas sin vida en Florencio Varela y a metros de una camioneta blanca incinerada que las habría trasladado hasta allí en lo que se trataría de un asesinato múltiple con presunta conexión con el narcotráfico.

Kicillof, que se encuentra de viaje en Estados Unidos, compartió en "X" un video de C5N con las palabras del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sobre los hechos que secunden a la opinión pública.

Al respecto, el gobernador expresó que "avanza la investigación sobre los aberrantes asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi. El Ministro de Seguridad, Javier Alonso, explicó ante la prensa que todo indica que fue un acto de venganza de un grupo narco internacional con base operativa en CABA" y remarcó que continuarán informando sobre la causa "a medida que avance la Justicia".

"Ante un hecho de esta naturaleza tenemos que ser serios y responsables para que se comprenda que el narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones", prosiguió Kicillof y manifestó que se trata de grupos que aplican "todas las formas de la violencia machista". "Con estas palabras, buscó concientizar sobre la guerra existente contra el mundo de las drogas", añadió.

Por eso, para finalizar, Kicillof llamó a un acuerdo nacional: "Tenemos que involucrarnos todos en la lucha para erradicar al narcotráfico. De lo contrario se fortalece y se vuelve impune". De esta manera, el gobernador de la provincia de Buenos Aires se mostró abierto para dialogar con el presidente Javier Milei con el objetivo de poder combatir la situación.

Triple crimen de las chicas desaparecidas en La Matanza: qué se sabe hasta ahora del caso

La familia confirmó el hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), vistas por última vez el viernes pasado en la rotonda de La Tablada mientras subían a una camioneta blanca. Los cadáveres fueron encontrados descuartizados en una vivienda de Villa Vatteone, Florencio Varela.

Las jóvenes fueron vistas por última vez subiendo voluntariamente a una camioneta Chevrolet Tracker blanca en la rotonda de La Tablada, en Monseñor Bufano y Crovara. En el expediente figura el testimonio una amiga de Lara, quien declaró que la adolescente de 15 años le había contado que se encontraría con un hombre que le ofreció u$s300 a cambio de pasar tres días con él.

Esa versión coincide con la denuncia de los familiares, quienes señalaron que las chicas ejercían la prostitución en la zona de Flores. El punto en común es que aquella noche tenían planeado encontrarse con alguien que nunca fue identificado.

La Policía halló los cuerpos en una vivienda situada en Samborombón y Chañar, en Florencio Varela, luego de que un vecino aportara una pista clave a 300 metros del lugar y de que el celular de una de las jóvenes registrara señal allí por última vez. En las inmediaciones de la casa, los peritos detectaron manchas de sangre y un fuerte olor a lavandina.