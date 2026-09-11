Pablo Quirno, Carlos Presti y Gustavo Melella aceleraron la modernización de la base antártica Petrel

Los ministros se reunieron con Gustavo Melella para analizar la Base Naval Integrada, el Polo Logístico Antártico y la recuperación de la Base Petrel. El Gobierno destinó más de $200.000 millones a proyectos vinculados con Ushuaia y la Antártida.

El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti , recorrieron este viernes el predio donde se construye la Base Naval Integrada de Ushuaia y mantuvieron un encuentro con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella . La actividad contó además con legisladores nacionales y autoridades militares.

La comitiva llegó a Ushuaia alrededor de las 11.30 y estuvo integrada también por el jefe del Estado Mayor Conjunto, almirante Marcelo Dalle Nogare, y el jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay. Participaron además la vicegobernadora Mónica Urquiza y los legisladores Santiago Pauli, Miguel Rodríguez, Agustín Coto y María Belén Monte de Oca.

En el encuentro se habló de los tres temas de fondo: la Base Naval Integrada , el polo logístico de Ushuaia que es un proyecto de la gobernación fueguina y tomó relieve la base antártica Petrel que enlaza los dos proyectos, un énfasis a cargo del gobernador Melella.

El canciller Pablo Quirno; el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; la vicegobernadora, Mónica Urquiza y el ministro de Defensa, Carlos Presti.

La visita de los ministros del Gabinete nacional buscó reiterar el eje de la política orientada al espacio geopolítico oceánico del extremo sur del país y la proyección antártica, un ítem que está reflejado en la nueva Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN) aún sin publicación oficial.

En tiempos de Jorge Taiana, Defensa pasó del relato a la acción: ordenó movilizar aviones; aunque sea de entrenamiento como los IA-63 Pampa III; a la remozada X Brigada Aérea de Río Gallegos, se inició la construcción de una guarnición de Ejército en Tohuin, Tierra del Fuego, se instaló un radar de largo alcance en Río Grande y en 2020 le dio el puntapié inicial a la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia, con un monolito, el mismo que observó la comitiva encabezada por Quirno.

Malvinas, petróleo y proyección estratégica

Ahora, ante la inminencia de la explotación petrolera en el yacimiento Sea Lion de la Cuenca Malvinas a cargo de la petrolera británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas, el gobierno libertario despertó y lanzó una embestida jurídica con foco en esas empresas y sus ejecutivos además de las que presten logística para bloquear el inicio de las operaciones.

En el mismo andarivel se entiende el minué de Quirno, y Presti en Ushuaia al que se sumó el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, señales de una preocupación por el extremo austral que merecería continuidad de gestión diplomática y de defensa antes que estertores mediáticos.

Diplomacia sin músculo para disuadir no es una buena combinación para el objetivo que enunció el presidente Milei en cadena nacional de priorizar el Atlántico sur y la proyección geopolítica de la Argentina a la Antártida.

Uno de los objetivos estratégicos y concretos propuestos por la política antártica es la recuperación plena de la Base Petrel con modernización de la casa habitación y extensión de la pista de aterrizaje.

Ushuaia-Petrel y el Polo Logístico Antártico

El gobierno de Tierra del Fuego sigue de cerca el proyecto, valoran el potencial económico de tener un eje logístico Ushuaia-Petrel semejante al de Chile entre la ciudad de Punta Arenas y la base Frei.

Melella pidió priorizar el proyecto público-privado del polo logístico que no es lo mismo que la Base Naval Integrada, es una iniciativa demandada por la provincia desde hace cuatro décadas para la consolidación de un Polo Logístico Antártico donde se muevan cargas y abastecimiento, se presten servicios a terceros con destino al continente blanco.

Atrás habrían quedado aquellas intenciones que manifestaron empresas estatales chinas en 2021 de participar de las licitaciones para construir el Polo Logístico en Ushuaia.

El proyecto de la base Petrel más que una innovación edilicia en suelo polar es un nodo de proyección estratégica del país hacia el continente antártico. Fortalece la política de afirmación soberana con una nueva capacidad, acceso multimodal.

Muelle e infraestructura de operación aérea conectará el transporte marítimo con el aéreo (buques y aeronaves) al continente antártico extensivo a otros países en programas de cooperación.

En la campaña antártica 2025 la base fue noticia internacional por un suceso que ensombreció la trayectoria impecable del país en la protección ambiental. El entonces jefe de base, capitán de fragata Cristian De Gregori incumplió normativas del Tratado Antártico y se eliminaron residuos mediante quema al aire libre con riesgo crítico de contaminación del suelo, la fauna local y la biodiversidad antártica.

La ventaja de Petrel, además de su ubicación geográfica que permite operar todo el año a diferencia de Marambio que tiene restricciones climáticas en invierno, es que ahí ya había una base con pista natural que arrancó como destacamento en 1952, luego creció en infraestructura y se denominó Estación Aeronaval Petrel donde operaban aviones de la Armada entre ellos el DHC-2 Beaver y el turbo Porter.

La nueva pista de grava de unos 1.200 metros se testeó en aterrizajes de aeronaves SAAB 340 de la Fuerza Aérea Argentina y Beechcraft B-200 de la Aviación Naval.

El B-200 como toda la familia de King Air está preparado para operar en pistas cortas, subestándar, por caso, la aerolínea chilena DAP usa el King Air 300 en cruces desde Punta Arenas a la base Frei para traslados turísticos.

Después de la cadena nacional en la que el presidente Milei hizo anuncios vinculados con Malvinas, el Decreto 867/2026 asignó más de $200.000 millones a la Base Naval Integrada y a la Base Conjunta Antártica Petrel.

El costo total estimado de la obra de Ushuaia se ubica entre u$s400 millones y u$s500 millones, fuentes del gobierno fueguino aseguraron que habrá licitaciones en corto plazo y se pidió a Nación que se tenga en cuenta y se de preferencia a empresas de la provincia.