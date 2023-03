Patricia Bullrich, en campaña con empresarios: "Argentina necesita una desregulación"

Posteriormente, hizo hincapié en superar las oposiciones. "Desde el primer día sabemos que van a haber actores de veto que se nos van a poner en frente. Estamos decididos, absolutamente, a que la Argentina no tenga más vetos , que no sea frenada en el primer piquete o en la primera obstrucción a la entrada de una empresa o un gasoducto", sostuvo.

Para acentuar su posición contra las movilizaciones, ejemplificó con una represión ejercida en la provincia de Neuquén que terminó con el asesinato de Rafael Nahuel, de 22 años: "Tengo una causa en la justicia neuquina por haber mandado a la gendarmería porque había una rama de un gasoducto que se estaba incendiando y había una comunidad que no dejaba entrar a la gendarmería. La misma gente que estaba ahí decía: 'Tenemos peligro de incendio. Nos tenemos que correr del lugar'. Y bueno, yo actué. Tengo una causa judicial, no me importa".

El encuentro de este martes se celebró frente a unos 200 empresarios en el Hotel Libertador. No será la última presentación de la exministra de Seguridad, que en simultáneo busca aliados en el radicalismo para ganar en volumen territorial. A su vínculos con el gobernador correntino Gustavo Valdés, el exmandatario mendocino Alfredo Cornejo, la senadora santafesina Carolina Losada, se le añadió esta semana una foto con el diputado bonaerense Facundo Manes.

El acuerdo político entre Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy

De cara a su electorado, Patricia Bullrich dio otro anuncio importante en la última semana: una alianza con el líder de Republicanos Unidos, el diputado nacional Ricardo López Murphy. El también exministro de Economía competiría a jefe de gobierno porteño y en su boleta incluiría la candidatura presidencial de Bullrich.

“El potencial de Argentina es colosal e innegable. Con fuerza, coraje y compromiso, vamos a sacar nuestra Nación adelante y arrollar al kirchnerismo en las urnas”, expresaron ambos dirigentes en un pronunciamiento conjunto.

López Murphy competiría, de esta forma, con otros precandidatos anunciados de Juntos por el Cambio para el cargo de jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires: el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el senador radical, Martín Lousteau.