Patricia Bullrich cerró la campaña en Cuyo con gira maratónica: "La mafia tiene miedo. Yo no"

En una recorrida maratónica que unió la región de Cuyo en un solo día, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich , encabezó los cierres de campaña en San Juan, San Luis y Mendoza, a cinco días de las elecciones generales del 22 de octubre , donde volvió hacer foco en la lucha contra la corrupción política y sindical, el narcotráfico y la delincuencia. "La mafia tiene miedo. Yo no les tengo miedo" , sentenció.

El primer acto de cierre se desarrolló en San Juan este martes por la mañana. Allí la candidata destacó la importancia de que los sanjuaninos acompañen al gobernador con los dos senadores y con la mayor cantidad de diputados para que San Juan tenga una voz fuerte en el Congreso. "No es lo mismo tener o no tener representación parlamentaria, por eso le pedimos a todos los sanjuaninos que acompañen esta boleta, que acompañen a quienes ustedes saben que los van a representar" , afirmó.

Durante su visita a San Luis brindó una conferencia de prensa donde afirmó que en la actualidad "Juntos por el Cambio es la fuerza que ha logrado a lo largo de todos estos años ser la que tiene más poder de cambio que cualquier otra en la Argentina. Creemos que en esta elección la sociedad va a elegir por un cambio que sea realizable, que se pueda llevar adelante, que tenga gobernabilidad, que tenga capacidad de ejecutar ese cambio. Y por eso estamos convencidos que el domingo en las cuatro provincias donde se votan, Catamarca, Entre Ríos, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, vamos a sumar más gobernadores y vamos a sumar la presidencia de la Nación.”

Bullrich: "La mafia tiene miedo"

Y reafirmando idea de gobernabilidad que tiene Juntos por el Cambio, agregó: “Hoy, como en todos los partidos modernos del mundo, yo lo convoqué a Horacio Rodríguez Larreta a ser Jefe de Gabinete. Todos los gobernadores de Juntos por el Cambio están unidos tras nuestra decisión, nuestro proyecto de transformación, y todavía no hemos nombrado a la Unión Cívica Radical, que no solamente va a tener la vicepresidencia en el caso de Luis Petri, sino también va a tener una activa participación en el gabinete nacional.”

Al llegar a la provincia de Mendoza, y brindando un discurso ante la multitud que se hizo presente para escucharla, la candidata recordó que en estos años siempre luchó contra las mafias, estando al frente de cada reclamo contra la corrupción kirchnerista, así, expresó: “Ustedes saben perfectamente que yo siempre he luchado contra las mafias, he luchado contra las mafias sindicales, contra los kirchneristas corruptos, contra el narcotráfico. Nunca aflojé, nunca di el brazo a torcer y ahora en este momento en el que me toca este rol histórico de ser la candidata de Juntos por el Cambio, aquí en Mendoza, bajo nuestra cordillera, les digo que nunca voy a dar un paso atrás.”

Y sentenció: “Les puedo asegurar que la pesadilla que hemos vivido se termina para siempre. Ellos siempre nos condicionaron, nos extorsionaron, y nosotros, paso a paso, fuimos construyendo esta fuerza política que hoy les dice que no les tenemos miedo, vamos a entrar a cada lugar, a cada rincón de la Argentina que esté tomado por las mafias y los vamos a sacar de sus guaridas.”

“Ahora son ellos los que tienen miedo. La mafia tiene miedo. Tienen miedo de perder sus privilegios, de ir a la cárcel, porque saben que han destruido la Argentina, por eso quiero ser Presidente, porque no les tengo miedo.”, concluyó.