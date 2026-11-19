Más de 800 niñas, niños y adolescentes declararon ante el organismo porteño durante 2025. En el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, lanzaron una campaña para romper el silencio.

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes , que se conmemora cada 19 de noviembre , el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires (MPT) presentó una campaña de concientización destinada a visibilizar las situaciones de violencia sexual que atraviesan las infancias y promover la importancia de la escucha y el acompañamiento por parte de las personas adultas.

La iniciativa, denominada “Hablemos de lo que no se ve” , se difundió junto con un dato preocupante: durante 2025 , más de 800 niñas, niños y adolescentes realizaron declaraciones testimoniales en la Sala de Entrevistas Especializada (SEE) del organismo, y 7 de cada 10 casos estuvieron relacionados con situaciones de abuso sexual .

La campaña busca poner en evidencia los sentimientos de miedo, vergüenza y culpa que pueden impedir que las víctimas expresen lo que les ocurre. También destaca la necesidad de construir espacios de confianza para que puedan hablar sin temor a ser juzgadas o cuestionadas.

A nivel mundial, se estima que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 varones sufrieron abuso sexual durante la infancia , una problemática que puede permanecer oculta durante años, especialmente cuando los hechos ocurren en entornos cercanos a las víctimas.

La propuesta audiovisual del Ministerio Público Tutelar presenta distintas escenas de la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes, acompañadas por expresiones que reflejan pensamientos y emociones que muchas veces permanecen en silencio.

La campaña del Ministerio Público Tutelar. Ministerio Público Tutelar

Entre las frases utilizadas aparecen “No puedo decir nada”, “Los secretos no se pueden contar”, “Debe ser mi culpa, seguro que hay algo malo conmigo”, “Me van a retar si cuento algo”, “Le contaría, pero me da vergüenza” y “Nadie me va a creer a mí”.

Estos mensajes buscan representar las dificultades que enfrentan las víctimas para comunicar situaciones de abuso, especialmente cuando existen amenazas, manipulación o vínculos de confianza con la persona agresora.

“A veces, ponerlo en palabras puede llevar años. Escucharlos, acompañarlos y hacerlos sentir seguros es responsabilidad de todos”, destaca el mensaje central de la campaña.

La iniciativa también invita a prestar atención a señales que pueden pasar inadvertidas y a generar condiciones de seguridad y confianza para que niñas, niños y adolescentes puedan expresar sus experiencias.

El objetivo es que las personas adultas comprendan la importancia de escuchar sin juzgar, acompañar y brindar protección, evitando respuestas que puedan incrementar el temor o la culpa de quienes atraviesan estas situaciones.

Carolina Stanley: “Muchas niñas, niños y adolescentes atraviesan estas situaciones en silencio”

La asesora general tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, Carolina Stanley, destacó la importancia de garantizar que las víctimas encuentren adultos dispuestos a escucharlas y acompañarlas cuando logran hablar sobre lo ocurrido.

“muchas niñas, niños y adolescentes atraviesan estas situaciones en silencio, con miedo y creyendo que están solos. En ocasiones, poder poner en palabras lo vivido puede llevar años y cuando puedan poner en palabras y hablar, es fundamental que encuentren personas adultas dispuestas a escuchar sin juzgar, creer en sus relatos, acompañarlos y brindarles protección. Por eso, desde el Ministerio Público Tutelar venimos trabajando en un eje primordial que es garantizar el derecho a ser oído: que los niños den una declaración testimonial única, minimizar los riesgos de revictimización, brindarles información sobre el proceso a través de videos anticipatorios que describen su paso por el Ministerio Público y últimamente inauguramos las Salas de Regulación Emocional que son espacios para que encuentren un lugar distendido adaptado y pensado para ellos. Que este paso por la justicia sea también, una instancia de reparación", expresó.

En ese sentido, la funcionaria remarcó que el organismo trabaja para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados, mediante procedimientos judiciales adaptados a sus necesidades.

Entre las herramientas implementadas se encuentran las declaraciones testimoniales únicas, destinadas a evitar que las víctimas deban repetir innecesariamente sus experiencias, y los videos anticipatorios, que explican cómo será su participación en el proceso judicial.

Además, el Ministerio Público Tutelar inauguró Salas de Regulación Emocional, espacios especialmente acondicionados para que niñas, niños y adolescentes puedan transitar las instancias judiciales en un ambiente más seguro y adecuado.

La importancia de evitar la revictimización durante los procesos judiciales

La asesora general tutelar adjunta de Niñas, Niños y Adolescentes, Laura Grindetti, también destacó el alcance de la campaña y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención.

"La campaña que proponemos desde el Ministerio: 'Hablemos de lo que no se ve'”, es muy importante porque contribuye a visibilizar una grave vulneración de derechos como es el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Este tipo de delito que muchas veces ocurre en contextos cercanos y de confianza, impacta en los chicos y chicas con tal magnitud que puede permanecer oculto por mucho tiempo.

Desde el Ministerio Público Tutelar hemos creado espacios adecuados y adaptados, pensados para que la instancia judicial no sea un lugar extraño y lejano. Los equipos profesionales trabajan con perspectiva de derechos de niñez y adolescencia, y la tecnología con la que fueron equipadas nuestras Salas de Entrevistas, donde se toma la declaración testimonial, permite obtener un material fidedigno, evitando uno de los principales obstáculos para denunciar: el temor a revivir los abusos una y otra vez con cada relato.

Desde la Justicia constituimos una parte sustancial, pero lo más importante es que todos quienes desempeñamos un rol de protección de las niñas y los niños nos involucremos tanto en la prevención como en la capacitación continua para detectar situaciones de violencia", afirmó.

La funcionaria subrayó que el trabajo de los equipos profesionales y la utilización de recursos tecnológicos permiten obtener testimonios confiables sin someter a las víctimas a reiteradas declaraciones.

También sostuvo que la prevención requiere la participación de todas las personas e instituciones que cumplen funciones de protección de las infancias.

Más de 800 testimonios en 2025: cómo funciona la Sala de Entrevistas Especializada

Durante 2025, los equipos profesionales de la Sala de Entrevistas Especializada del Ministerio Público Tutelar acompañaron más de 800 casos, de los cuales aproximadamente el 70% estuvo vinculado con situaciones de abuso sexual.

El organismo cuenta con este dispositivo desde 2018, cuando comenzó a implementar un sistema de entrevistas especialmente diseñado para niñas, niños y adolescentes involucrados en investigaciones judiciales.

Su finalidad es garantizar un entorno seguro y respetuoso de sus derechos, reducir el estrés asociado con la declaración testimonial y prevenir situaciones de revictimización.

La sala dispone de profesionales de la psicología capacitados en técnicas de entrevista investigativa forense, quienes intervienen para obtener información precisa sobre los hechos denunciados.

Asimismo, cuenta con tecnología que permite registrar las declaraciones y evitar que las víctimas deban repetir sus relatos en diferentes instancias del procedimiento.

El funcionamiento del dispositivo responde a los estándares establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño y las Guías de Santiago sobre Protección de Víctimas y Testigos.

Espacios adaptados para proteger a niñas, niños y adolescentes

La Sala de Entrevistas Especializada está organizada en dos sectores independientes, ubicados en distintos pisos del Ministerio Público Tutelar.

Uno de ellos se utiliza para realizar las entrevistas con niñas, niños y adolescentes, mientras que el otro está destinado a la observación por parte de las personas autorizadas judicialmente.

Esta distribución permite preservar la privacidad de las víctimas, evitar el contacto directo con quienes siguen la declaración y reducir el riesgo de encuentros con la persona denunciada.

El dispositivo también busca disminuir el impacto emocional que puede generar la participación en un proceso judicial, especialmente cuando se investigan situaciones de violencia sexual.

Con estas herramientas, el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires procura garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer su derecho a ser escuchados en condiciones de cuidado y protección.

La campaña “Hablemos de lo que no se ve” refuerza ese objetivo al promover la detección temprana de situaciones de abuso, la construcción de vínculos de confianza y la responsabilidad de las personas adultas de escuchar, acompañar y proteger a quienes atraviesan estas experiencias.