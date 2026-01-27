El oficialismo respaldó la incorporación del Régimen Penal Juvenil en extraordinarias + Seguir en









Voces oficialistas del Congreso celebraron el debate que se dará la primera semana de febrero. Además, recalcaron que "los delincuentes tienen que pagar con cárcel todo el daño que hacen".

El Gobierno agregó el debate del Régimen Penal Juvenil en sesiones extraordinaria y voces oficialistas celebraron la medida.

El Gobierno decidió en las últimas horas incluir el debate sobre el Régimen Penal Juvenil para el próximo 2 de febrero en sesiones extraordinarias, que ya cuenta con el apoyo de la Justicia según indicó el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. Desde la gestión libertaria, varias voces parlamentarias oficialistas celebraron la decisión a la par de pedir por una baja de la imputabilidad.

La incorporación del tratamiento de los proyectos vinculados al Régimen Penal Juvenil fue oficializada este martes mediante el Decreto 53/2026, publicado en el Boletín Oficial. Al respecto, Cúneo Libarona detalló que "la edad de 16 años se fijó en 1980", cuya ley "no dice nada". "El joven de 1980 no es el joven de 2026: hoy es un joven atravesado por la droga, la violencia y muchísimos otros factores”, sostuvo el funcionario.

El oficialismo respaldó la baja de imputabilidad El diputado oficialista por Mendoza, y exministro de Defensa, Luis Petri reposteó en X un video suyo de 2021 en el que defiende bajar la imputabilidad y comentó: "Los delincuentes tienen que pagar con cárcel todo el daño que hacen. No pueden ampararse en la edad para quedar impunes".

Además, agregó: "Años peleando para que el Congreso abandone la indulgencia y la defensa a delincuentes violentos que asesinan y violan. Les llegó la hora, si delinquen van presos, cómo siempre debió ser, cómo lo estamos haciendo ahora con el presidente Javier Milei".

Les llegó la hora, si delinquen van… https://t.co/43PUgaKshc — Luis Petri (@luispetri) January 26, 2026 La diputada de LLA Karen Reichardt también se sumó a la postura en la red social, con el lema "Delito de adulto, pena de adulto", afirmando que en la Argentina "hay menores que matan, roban armados y en pocas horas están otra vez en la calle, como si nada": "Voy a apoyar este proyecto para cortar con la impunidad, para poner un límite claro y para que el que quiera salir a delinquir se haga cargo".

Ambos se sumaron a los dichos de la senadora Patricia Bullrich, quien este lunes mostró en X que espera que en febrero "se actualice" la edad de imputabilidad: "La sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas. Sin consecuencias, hay libertad para delinquir. Ahí vamos a ver con claridad quiénes están del lado de los argentinos, y quiénes siguen defendiendo a los delincuentes". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2015786942240031035&partner=&hide_thread=false Nos vemos en el Congreso en febrero para tratar la Ley Penal Juvenil y actualizar la edad de imputabilidad.



Ahí vamos a ver con claridad quiénes están del lado de los… https://t.co/VMlyVLEV6X — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 26, 2026 Cuál es la diferencia entre baja de edad de imputabilidad y responsabilidad penal juvenil La edad de imputabilidad se refiere exclusivamente al límite cronológico que determina si una persona puede ser sometida a un proceso penal. Actualmente, la Ley 22.278 establece que los menores de 16 años son no punibles, lo que impide que el Estado les aplique penas de prisión. La iniciativa que impulsa el oficialismo propone reducir ese umbral a los 13 años. En cambio, la responsabilidad penal juvenil define cómo debe ser juzgado un adolescente una vez superado el límite de edad. Mientras la baja de la edad de imputabilidad responde a la pregunta de a partir de qué edad el Estado puede castigar, la responsabilidad penal juvenil busca definir qué tipo de justicia se aplica a esos menores. Este último enfoque exige jueces especializados en niñez, defensas técnicas adecuadas y centros de detención diferenciados que eviten el contacto con criminales adultos.