Patricia Bullrich y Juan Grabois cruzaron denuncias públicas: ambos se calificaron de "garcas"

En un mensaje filmado en primera persona con la cámara frontal del celular, Patricia Bullrich le dedicó un video al ex candidato presidencial de Unión por la Patria: "Grabois, escuchame bien, este mensaje es para vos. Le sacaste el trabajo y hasta el uniforme del MTE a un hombre porque me saludó en Olavarría y porque me quiere votar. Te pido que le garantices a este laburante que no sufra más represalias por haberse manifestado libremente. Reincorporalo, Grabois, hacé las cosas como hay que hacerlas. No puede ser porque alguien quiera votar por mí, lo saquen, lo maltraten, le digan de todo en el chat y lo echen. Eso es de garca".