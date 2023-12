Piqueteros le pusieron fecha a la primera movilización contra el plan de ajuste de Javier Milei

Eduardo Belliboni confirmó que se movilizarán el próximo 20 de diciembre contra el ajuste que implementará el Gobierno durante 2024. El presidente Javier Milei anticipó que quienes corten la calle no cobrarán los planes sociales.

El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni , confirmó este lunes que marcharán el 20 de diciembre contra el ajuste y la liberación de precios que implementará el gobierno de Javier Milei se quejó de la "criminalización de los movimientos sociales" . El presidente le habló ayer a los beneficiarios de planes sociales y dijo que "el que corta, no cobra".

"No vamos a dar ningún paso atrás de nuestras convicciones, el 19 haremos conferencia de prensa y el 20 nos movilizaremos" , ratificó el dirigente social sobre la que será la primera gran protesta contra las medidas de recortes que, según anunció el mandatario, aplicará el Poder Ejecutivo.

"El problema no es el Puente Pueyrredón", puntualizó Belliboni respecto al corte de uno de los principales accesos a la Ciudad, sino el ajuste que implementará Milei, por lo que el dirigente adelantó que defenderá "el derecho a manifestarnos".

El mensaje de Milei: "El que corta la calle no cobra"

Ayer, durante su primer discurso como presidente en la explanada del Congreso de la Nación, Milei le envió un fuerte mensaje a las organizaciones sociales: "El que corta la calle no cobra".

El nuevo presidente de la Nación fue tajante a la hora de referirse a los piquetes y los movimientos sociales: "Este nuevo contrato social nos propone un país distinto, un país en el que el Estado no dirija nuestras vidas, sino que vele por nuestros derechos, un país en el que el que las hace, las paga. Un país en el que quien corta la calle, violando los derechos de sus conciudadanos, no recibe la asistencia de la sociedad, puesto en nuestros términos: el que corta, no cobra".

Para Belliboni, las palabras de Milei representan "una campaña que viene hace rato sobre la criminalización de los movimientos sociales". "Hubo candidatos que lo compararon con el narcotráfico, históricamente el movimiento piquetero ha sido atacado. No funciona decir ´el que corta, no cobra´ y darle miedo a la gente", sostuvo.

En diálogo con Sin Relato, el programa que conduce Antonio Fernández Llorente en Splendid-AM 990, el referente de Unidad Piquetera señaló que en los próximos días definirán la actitud que adoptarán ante la asunción del libertario Javier Milei al frente de la Presidencia.

"Esta semana vamos a tener muchas reuniones para seguir determinando cómo vamos a actuar", indicó. Y agregó: "Tenemos compañeros que la lucharon en el peor momento y lo van a seguir haciendo".

El cruce entre Milei y Belliboni

Luego de su triunfo en el balotaje y antes de asumir el gobierno, Milei cruzó al referente de movimientos sociales tras sus declaraciones en una masiva protesta frente al Ministerio de Desarrollo y si bien aseguró que se mantendrá los planes sociales, también aclaró que irá "de manera directa a las personas vulnerables" con el objetivo de eliminar a los intermediarios.

El dirigente de Unidad Piquetera fue tajante en su rechazo a Milei: “Yo quiero que le vaya muy mal. Si se cumplen sus planes les va a ir mal a todos los trabajadores. Yo quiero que fracasen los planes que tiene para reventarle la cabeza a los trabajadores, los jubilados, los estatales. Nosotros nos preparamos para enfrentar a este Gobierno”.

El mandatario salió al cruce después de las críticas y aseguró que "tal vez el señor en cuestión (por Belliboni) esté nervioso porque queremos limpiar lo que tiene que ver con los intermediarios. La ayuda la tendrían que recibir de manera directa las personas vulnerables y que nada quede en el medio. Lo único que vamos a hacer es transparentarlos (los planes) y quitar del medio los intermediarios".