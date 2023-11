Milei y su advertencia a Eduardo Belliboni: "Tal vez esté nervioso porque queremos limpiar los intermediarios"

"No solo es una perversión que les quiten dinero sino que también es una perversión que después los obliguen a participar de marchas y demás para mantener el negocio de cuatro o cinco vivos”, agregó en sus declaraciones radiales.

Milei.jpg Javier Milei dio detalles sobre qué hará con los planes sociales a partir del 10 de diciembre. Télam

Milei y su advertencia a los piqueteros

El libertario, además, reiteró una de sus propuestas de campaña en la que promete detener a los referentes piqueteros en caso de "violentar la ley". “Lo que he dicho es dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Si violan la ley, no me voy a dejar extorsionar: terminarán presos los líderes que intenten violentar la ley”, expresó.

La Unidad Piquetera, en tanto, ya anunció la realización de dos movilizaciones dentro de los primeros 10 días de Javier Milei como presidente de la Nación: a 22 años de del estallido social en el gobierno de la Alianza de Fernando de la Rúa en 2001, dirigentes y trabajadores marcharán el 19 y 20 de diciembre.

Milei balotaje.jpg Javier Milei tras ser elegido como el próximo presidente. Ignacio Petunchi

Javier Milei volvió a poner en duda el pago del aguinaldo

A días de su asunción a la presidencia, Javier Milei, confirmó a su ministro de Economía y en ese contexto, también habló de lo que hará con el pago de aguinaldo que se debe efectuar en el mes de diciembre, pero que, debido al ajuste en el gasto que desea hacer, quedó en duda.

En los últimos días, algunos gobernadores dejaron en claro que sus provincias no podrán abonar el sueldo anual complementario (SAC) dada la situación fiscal de la administración pública nacional. Este martes, el ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo un encuentro con gobernadores para avanzar en la puesta en marcha de compensaciones que garanticen el pago de sueldos y aguinaldos para el último mes del año en los distritos.

De esa manera, los mandatarios de Unión por la Patria garantizaron que colaborarán con la “gobernabilidad” de la administración del presidente electo, aunque también manifestaron su “preocupación” por la posibilidad de que se frene la obra pública y se vea afectado el sistema de reparto de fondos de la coparticipación.