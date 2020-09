Sergio Berni quiere presidir el PJ y adelantó que presentará una lista

Consultado sobre si encabezará la lista, dijo que eso se va a "definir entre todos los compañeros en el espacio que se ha conformado en los últimos 20 días".

Sus dichos surgen en medio de los cuestionamientos recibidos por su actuación en el caso del joven bonaerense, Facundo Astudillo Castro, de quien hoy se confirmó su fallecimiento tras el análisis de ADN de los restos hallados en un cangrejal de Villarino Viejo. La familia y la querella responsabilizan a la policía bonaerense por la desaparición seguida de muerte.

En tanto, en los últimos días Berni se cruzó nuevamente con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, en referencia a la polémica por las tomas de tierras.

https://twitter.com/SergioBerniArg/status/1301247260966219777 El derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada son innegociables.#ToleranciaCero#GestionBasadaEnHechosReales pic.twitter.com/4oPYDXgs0l — Sergio Berni (@SergioBerniArg) September 2, 2020

"Hoy estamos asistiendo a un debate que no nos corresponde. No quiero que ningún hombre y mujer de nuestra fuerza se deje llevar por el canto de sirenas de aquellos que proponen la indiferencia o la comodidad de no respetar o hacer respetar los derechos constitucionales de los ciudadanos", dijo ayer el funcionario bonaerense, luego de que su par nacional indicara que las tomas de tierras “no es un tema de Seguridad”.

En este sentido, y como prólogo a su candidatura al PJ, Berni lanzó hoy en redes sociales un spot en el cual reafirma que “El derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada son innegociables”.

“La usurpación de terrenos es un delito. Tolerancia Cero al delito”, cierra el video, que recibió varias críticas en redes sociales por el contexto de su lanzamiento.