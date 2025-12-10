El Hospital Garrahan y el Foro de Discapacidad convocan a un abrazo simbólico en Plaza de Mayo + Seguir en









Ambos sectores piden por la aplicación de las leyes de emergencia pediátrica y en discapacidad. La cita es este miércoles a las 18.30.

Ambos sectores denuncian que las leyes de emergencia fueron suspendidas hasta que el Congreso “dictamine de dónde van a obtener los fondos”.

El Hospital Garrahan y el Foro Permanente por la Discapacidad convocan este miércoles a un abrazo simbólico para las 18.30 en Plaza de Mayo. Desde los sectores exigen "la aplicación urgente" de sus respectivas Leyes de Emergencia y denuncian que estas quedaron fuera del Presupuesto 2026.

En el comunicado en conjunto, informaron que "en el día de la asunción de los nuevos diputados y senadores" ambos colectivos se unieron "para exigir la aplicación urgente de las leyes de Emergencia Pediátrica y de Emergencia en Discapacidad".

El Garrahan y sectores de Discapacidad llaman a un abrazo en Plaza de Mayo En el texto señalaron "que quedaron fuera del Presupuesto 2026, anticipando otro año sin respuestas reales". Así, "mientras la crisis se profundiza" su lema para esta ocasión es "por un 2026 sin emergencias”.

"Porque no son privilegios: son derechos. Porque el sistema está en colapso y las leyes votadas no se aplican. Porque no podemos bajar los brazos", finalizó el mensaje. El final del evento supone el encendido colectivo de velas bajo el lema “Iluminemos un 2026 sin emergencias”.

Marcha discapacidad "Porque no son privilegios: son derechos", apuntaron los sectores en un comunicado. Por otro lado, fuentes del Ministerio de Salud de la Nación consultadas por Noticias Argentinas dijeron entender el reclamo debido a que “el Presupuesto no contempla ambas emergencias”.





A su vez, recordaron que “las leyes fueron proclamadas y suspendidas” hasta que el Congreso Nacional “dictamine de dónde van a obtener los fondos”. En respuesta, la secretaria general de APyT del Hospital, Norma Lezana, afirmó que los trabajadores “no se resignan ni bajan los brazos” porque ellos “creen que hay derechos esenciales”, como el de un "hospital de alta complejidad, de acceso universal y gratuito para las infancias y el cuidado y la atención de las personas con discapacidad de toda la Argentina". Ciudad anunció la ampliación de la inversión en discapacidad a más de $4.800 millones El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destacó este miércoles que lleva adelante una "inversión histórica" en programas de discapacidad a partir de la inyección de más de $4.800 millones para ampliar el Programa de Apoyo Económico a instituciones que trabajan con personas con discapacidad, incorporar asistencia financiera a dos servicios clave y, por primera vez, otorgar subsidios directos a escuelas especiales. Buscan asegurar la continuidad terapéutica, educativa y de cuidados para miles de personas con discapacidad. Desde la Vicejefatura de Gobierno se implementó este Programa de Apoyo para acompañar de manera transitoria y excepcional a instituciones inscriptas en el Registro Nacional de Prestadores, incluyendo Centros de Día, Centros Educativos Terapéuticos, Hogares, Residencias, Servicios de Rehabilitación y SAIE.