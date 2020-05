Alberto Fernández se emocionó al recordar una anécdota futbolística con Kirchner

Sin embargo, un espacio de la nota estuvo reservado a las emociones. Fue cuando el presidente se refirió a Néstor Kichner, con quien recordó una divertida anécdota futbolística que los tuvo como protagonistas.

"Hoy me mostró Cristina un video que subió Florencia (Kirchner) donde yo cuento la anécdota sobre el día que me puse el buzo de Pontiroli y Néstor me sacó enojado, porque le había atajado un penal a Racing en el úlitmo minuto. Lo veo y me emocionó", dijo Fernández al borde del llanto.

El mandatario se refirió así a una anécdota que cobró estado público en los últimos días, en la que contaba que fue a la Casa Rosada con el buzo del arquero que se convirtió en héroe en un partido que Argentinos Juniors le ganó a Racing.

Al verlo vestido así, Kirchner se enojó y le jugó una broma pesada en respuesta, escondiéndole las llaves de su hogar, lo que obligó a Fernández a volver a la Casa Rosada entrada la madrugada.

En la entrevista, el presidente también recordó que hace un año, el 7 de mayo del 2009, Cristina presentó "Sinceramente", en la Feria del Libro, en un acto que sirvió como puntapié de la campaña. Días después, la actual vicepresidenta lo ungiría como candidato a la presidencia.

El regreso del fútbol

De todos modos, su anécdota con Kirchner no fue el único pasaje de la nota que Alberto Fernández dedicó al fútbol. El presidente repitió, dos días después de su primera afirmación al respecto, que la aplicación de los denominados test rápidos a futbolistas permitiría acelerar el regreso de los entrenamientos en los clubes y quedar más cerca del retorno de la competencia.

"Se podría jugar al fútbol sin los espectadores. Muchos jugadores son chicos que viven con personas mayores y el mayor temor es llevar la infección a sus casas. Para que vuelva necesitamos test rápidos, si se pueden hacer, se podría entrenar", aseguró Alberto Fernández, en una entrevista con la señal de cable C5N.