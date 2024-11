Presupuesto 2025: Javier Milei se endurece y rechaza pedidos de los gobernadores

Rechazo frontal: "El déficit cero no se negocia". La Casa Rosada endurece su postura y no parece dispuesta a ceder luego del zoom de gobernadores dialoguistas que reclaman un menú de 5 puntos en la negociación por el Presupuesto 2025 en la Cámara de Diputados .

Tensión por el Presupuesto 2025

Sin embargo el Poder Ejecutivo Nacional no tiene previsto convocar a sesiones extraordinarias si no hay un apoyo previo de los gobernadores al proyecto de Presupuesto confeccionado por La Libertad Avanza y que no incluye las demandas de las provincias en relación a fondos de la coparticipación, coparticipación del impuesto a los combustibles y el pago de la deuda de Nación con las cajas jubilatorias provinciales no transferidas, entre otros ítems.