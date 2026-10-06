CABA: LLA presiona a Jorge Macri para que elimine las PASO, recorte el gasto y baje impuestos para votar el Presupuesto

El bloque libertario en la Legislatura porteña pide recortar el gasto para financiar una reducción tributaria y propone cerrar áreas del Gobierno de la Ciudad, entre ellas el Instituto de la Vivienda.

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura porteña condicionó su apoyo al Presupuesto 2027 que envió Jorge Macri a una reducción del gasto público, enfocado en la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) , y a una baja de impuestos .

La presidenta del bloque, Pilar Ramírez, afirmó que el proyecto se está analizando "partida por partida, gasto por gasto" porque "esa plata no es del Gobierno: es de los porteños" . Agregó que buscan una baja de impuestos "permanente y sostenible", sin endeudamiento, sin subir otros tributos y sin "trucos contables".

Entre los tributos que los libertarios quieren reducir figuran el Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) e Ingresos Brutos. También reclaman revisar las exenciones de patentes para autos híbridos y eléctricos.

El bloque sostiene que su acompañamiento dependerá de una disminución del gasto y de la presión impositiva sobre los porteños. Por caso, calculan que suprimir las PASO ahorraría $29.000 millones y que su esquema de alivio fiscal dejaría $435.000 millones en manos de los contribuyentes.

la Dirección General de Política y Estrategia Ambiental;

la Dirección General de Economía Circular;

la Dirección General de la Mujer;

la Secretaría de Asuntos Estratégicos;

la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional;

el Instituto de la Vivienda.

Además, proponen que el Autódromo de la Ciudad sea concesionado, con lo que desaparecería la Subsecretaría que hoy lo administra, y plantean recortes en publicidad y propaganda. "Si queremos bajar impuestos, tenemos que achicar el Estado que sobra", sintetizó el bloque.

Ramírez aseguró que las propuestas se trabajarán en las próximas semanas. Recordó que el bloque pasó de tres a catorce legisladores e invitó a otros espacios a sumarse. "La Argentina ya eligió. Ahora le toca a la Ciudad de Buenos Aires", concluyó.

Los números del Presupuesto 2027 de Jorge Macri

El Ministerio de Hacienda y Finanzas que conduce Gustavo Arengo Piragine dio a conocer los detalles del plan de recursos y gastos para el siguiente año. Tal y como es costumbre en CABA, el proyecto toma como base las variables macroeconómicas previstas por Nación en el Presupuesto enviado por Javier Milei al Congreso: una inflación estimada en 18%, un aumento de la actividad de 4 puntos y un dólar a $1.847,6 para diciembre del año próximo. Además de coincidir con los guarismos, el distrito se hace eco de las previsiones porque son las que luego Nación toma para aprobar o rechazar un pedido de endeudamiento.

Para el próximo ejercicio provisionan ingresos corrientes por $24 billones 92 mil millones y gastos corrientes por $19 billones 177 mil millones, arrojando un resultado económico primario de $4 billones 916 mil millones. El resultado primario -recursos totales menos gastos primarios- se estima superavitario por $593 mil millones. En cuanto al resultado financiero, proyectan que cerrará en verde por $1.000 millones, calculo al que arriban luego de estimar un gasto total por $24 billones 94 mil millones que se solventarán con recursos por $24 billones 95 mil millones. Así, el período cerraría en equilibrio.

En detalle, la administración porteña proyecta recaudar en 2027 un total de $19 billones 94 mil millones. De esa cifra, el 69% corresponden a Ingresos Brutos ($13 billones $222 mil 548 millones), el cual tendrá una caída en términos reales este año, según estimaciones porteñas a raíz del deterioro en la actividad económica en sectores como industria, comercio y construcción. Asimismo, la masa total de recaudación de recursos se reducirá 2 puntos producto de las medidas de rebajas impositivas que impulsa Macri, entre ellos, patentes a vehículos.