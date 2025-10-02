Ciudad abrió el primer Centro de Desarrollo Laboral para Personas con Discapacidad

La oficina está emplazada en Bartolomé Mitre 701. Ofrecerá acompañamiento integral, inclusión en catálogos con instituciones y empresas, participación en ferias y asesoría para mejorar la gestión del negocio.

La propuesta integra orientación laboral y vocacional, capacitaciones, difusión de búsquedas del sector privado e incorporación del perfil a la Base de Talentos de BA Oportunidades.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abrió este jueves el primer Centro de Desarrollo Laboral para Personas con Discapacidad . Se trata de una oficina 100% accesible dedicada a la formación, emprendurismo e inserción laboral de personas con discapacidad.

El centro está emplazado en Bartolomé Mitre 701 y tendrá las puertas abiertas de lunes a viernes de 9:30 a 16. La propuesta integra, en un mismo lugar, orientación laboral y vocacional, capacitaciones técnicas y de habilidades blandas, difusión de búsquedas del sector privado e incorporación del perfil a la Base de Talentos de BA Oportunidades.

Desde GCBA indicaron que para los emprendedores ofrecerá " acompañamiento integral, inclusión en catálogos con instituciones y empresas, participación en ferias y asesoría para mejorar la gestión del negocio ". En tanto que las empresas encontrarán "jornadas de sensibilización, intermediación laboral bajo la metodología de Empleo con Apoyo y espacios de networking con el sector público y las organizaciones de la sociedad civil en el marco de la Alianza por la Discapacidad".

La iniciativa se encuadra dentro del Plan Integral de Discapacidad de la Ciudad y forma parte del programa BA Oportunidades, que desde enero articula a personas, empresas, organizaciones de la sociedad civil y Estado con el objetivo de "transformar la inclusión en empleo formal y negocios sostenibles".

La vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio, se refirió a las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad a la hora de conseguir trabajo. “Solamente el 15% de las personas con discapacidad en la Ciudad tiene la posibilidad de tener un empleo", dijo y remarcó que con el Centro de Desarrollo Laboral buscan "producir un cambio a favor de una vida con mayor libertad e independencia para las personas con discapacidad”.

clara muzzio La vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio, durante la apertura de la nueva oficina.

En la oficina atiende un equipo interdisciplinario de profesionales con y sin discapacidad, que da atención integral y personalizada. El Centro articula, además, herramientas y programas de la Subsecretaría de Discapacidad del GCBA, como el Programa de Acompañamiento Integral a Familias, Asistentes Personales para la Vida Independiente y el Registro Único Laboral, asegurando un abordaje completo para la inclusión económica y social.

El espacio cuenta con infraestructura totalmente accesible, incluyendo rampas, baños adaptados, tecnologías de asistencia digital e intérpretes de Lengua de Señas en línea. También dispondrá de un área de calma para facilitar la autorregulación emocional y sensorial.

BA Oportunidades ya ha establecido contacto con más de 250 empresas y organizaciones entre las que se encuentran: EY, Cliba, Banco Provincia, Arcos Dorados, Grupo Efia, Hotel Hilton, Diario La Nación, KFC y organizaciones de la sociedad civil como Yo También!, CEDEMIL, Discar, ADEEI, CCRAI, ASDRA, Claudina Thévenet, Alerces y Fundación Alma Humana, para promover la inserción laboral de personas con discapacidad, consolidando una red de apoyo público-privada fundamental para avanzar en la igualdad de oportunidades.