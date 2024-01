Protocolo Antipiquete: polémica por policía con la bandera libertaria en su uniforme.

policia bandera libertaria El momento en el que el policía esconde la bandera libertaria en su pecho.

Qué es la Bandera de Gadsen, el simbolo de los libertarios

El diseño original es una bandera amarilla con el dibujo de una serpiente cascabel en espiral. Debajo de la figura siempre está la frase "Don't tread on me", que significa "No me pisotees".

El símbolo arrancó en Estados Unidos en 1775 de la mano de Christopher Gadsden. Originalmente, referenciaba a las luchas de Estados Unidos en el exterior pero su significado fue mutando en el tiempo. Durante los años la utilizó el Cuerpo de Marines, la Marina, el equipo nacional de fútbol y hasta la MLS.

bandera Gadsden (chica) Diseño de la bandera de Gadsden.

En los últimos 10 años, la bandera fue tomada por los movimientos de extrema derecha, especialmente por sectores de la supremacía racial y seguidores de Donald Trump. Este símbolo ha aparecido con cada vez más frecuencia incluso en tiroteos o hasta en la toma del Capitolio de Estados Unidos.