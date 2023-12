Provincia presentó un amparo contra el DNU de Javier Milei

En los fundamentos del amparo señalan que el DNU 70/2023 "es manifiestamente inconstitucional, por violar manifiestamente el art. 1º de la Constitución Nacional (al subvertir la forma republicana de gobierno); y el art. 75 incisos 1º (al legislar en materia aduanera), y 12 (al modificar el Código Civil y Comercial, de Minería, del Trabajo y de la Seguridad Social y demás legislaciones de fondo), los que se encuentran usurpados por el dictado del Poder Ejecutivo por fuera de las causas expresa y restrictivamente enumeradas en el art. 99 in. 3°, segundo párrafo, de la Constitución: "Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia".

Además, argumentan que "la decisión del Presidente de la Nación de modificar aproximadamente 300 leyes de contenido múltiple y heterogéneo, algo expresamente prohibido por el artículo 99 de la Constitución Nacional, nos pone ante una situación institucional grave, inédita, excepcionalísima para uno de los pilares de nuestra Constitución: la forma republicana de gobierno”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GLorenzino/status/1739824069774614753&partner=&hide_thread=false Desde @defensoriaPBA presenté un amparo para que se declare la “inconstitucionalidad y nulidad” del DNU del Gobierno Nacional, el cual se dictó con el objetivo de eludir la participación del Congreso de la Nación. Además, viola la separación de poderes y el orden democrático. — Guido Lorenzino (@GLorenzino) December 27, 2023

El amparo presentado por la Provincia

Promueve Accion de Amparo. Solicita Medida Cautelar.pdf Provincia presentó un amparo y solicitó cautelar contra el DNU de Milei.

Más de 12 presentaciones contra el DNU

El fuero en lo Contencioso Administrativo Federal ya recibió 11 amparos judiciales contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la economía impulsado por el presidente Javier Milei, con pedidos de suspensión hasta que se dicte sentencia de fondo en relación a planteos de presunta inconstitucionalidad de la norma. A los amparos presentados se suma la medida impulsada por la Provincia.

Uno de los amparos dados a conocer este martes fue el de Jorge Rizzo, expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, quien calificó al documento como "inconstitucional" y resaltó la importancia de "no innovar", una medida que impediría que le decreto sea aplicable hasta una resolución de la Justicia.

"El DNU es inconstitucional, nulo e inaplicable. Se juega la continuidad del Poder Legislativo dentro de la división de poderes. No me meto en el fondo. Algunas cosas que están ahí las comparto como la derogación de la ley de alquileres, que pelee para que no saliera, pero no comparto el mecanismo", dijo en declaraciones a la prensa.