El Senado aprobó la nueva fórmula jubilatoria

La nueva fórmula es similar a la que se aplicó entre 2008 y 2017, cuando el gobierno de Mauricio Macri realizó otra reforma a ese sistema.

Fernanda Raverta en el Senado.jpeg Fernanda Raverta presenció para de la sesión desde el recinto del Senado.

Al abrir el debate, el titular de la comisión de Trabajo y Previsión Social, el senador del Frente de Todos, Daniel Lovera, explicó que "con este proyecto le estamos dando repuesta a una necesidad concreta de jubiladas y jubilados, y aportando sosteniblidad al sistema".

"Se tomó la decisión de que la fórmula de esta propuesta sea la misma que la sancionada en el año 2008. Y la mayoría de los expositores destacaron que esa fórmula previsional fue un ejemplo y es el norte que debíamos seguir", agregó.

A su turno, el senador de Juntos por el Cambio, Julio Cobos, indicó: “Si estamos hablando de una nueva fórmula en función de la sustentabilidad lo podemos llegar a entender, pero no digamos que va a mejorar y superar a la anterior, lamentablemente debo decir que por un momento largo me parece que no va a ser mejor”.

En el mismo sentido, su compañero de bancada, Martín Lousteau, consideró que "esta fórmula es poco transparente, es excesivamente procíclica y es más volátil para mantener el poder adquisitivo de los jubilados, por algo otros países usan primordialmente la inflación". "Hay buena voluntad, pero es muy poco si no adicionamos rigurosidad", agregó.

Martín Lousteau.jpeg Senado de la Nación.

En tanto, el titular del bloque Parlamentario Federal, el salteño, Juan Carlos Romero, señaló: “Es curioso porque escucho decir que esto es para aumentarle a los jubilados, para que ganen mucho más y ojalá lo puedan lograr pero todo indica que no va a ser así, este es un pésimo proyecto, tiene fallas técnicas”.

Al cierre, el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, evaluó que "El Estado tiene obligaciones y entre ellas están los jubilados y pensionados que han hecho un gran esfuerzo y necesitan el reconocimiento y la previsión social. Vamos a acompañar esta fórmula que ya se demostró que es exitosa y beneficia a todos".

La nueva iniciativa -que ahora pasará a la Cámara de Diputados- señala que el aumento de las jubilaciones se regirá por la combinación del índice de variación salarial (RIPTE) y la recaudación de la ANSES.

La directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, dijo al respecto: “Esta fórmula jubilatoria logrará que los haberes de los jubilados y las jubiladas aumenten por encima de la inflación y les permitirá mejorar su calidad de vida. Además, trae algo muy importante para los jubilados y jubiladas argentinas que es previsibilidad, que sepan cuándo van a tener sus aumentos”.

El cálculo que se aplicaba desde 2017 -y que fue suspendido en diciembre pasado por el Gobierno- combinaba el RIPTE y el índice de inflación.

Durante el tratamiento del proyecto que impulsa el Ejecutivo en comisiones, los senadores del Frente de Todos introdujeron una modificación para que el aumento del 5% otorgado en diciembre no sea a cuenta del que se otorgará en marzo de 2021 y para que la actualización sea trimestral y no semestral, como se preveía originalmente.