Qué hay detrás de las denuncias de plagio contra Milei

Luego de que Massa pusiera sobre la mesa la diferencia de salarios entre hombres y mujeres por la misma tarea, Javier Milei rechazó esa idea: "Me sorprende que siendo ministro de Economía no sepas leer los datos. Fracasé cuando te quise enseñar".

Cuando el candidato liberal acusó a Massa de no haber leído bien sus trabajos de investigación económica, el ministro retrucó con una denuncia: "Javier no puedo citar tus referencias bien porque en el último libro que publicaste tenés tres denuncias de plagio".

Enojado, Milei lo tildó de "mentiroso", ante lo cual -risueño- Massa lo acusó de estar guionado por Macri. "Te escribió Macri, eh" , apuntó Massa, que también en otro momento de la discusión recalcó que el PRO "lo abandonó" por no estar presente ningún representante del macrismo en la tribuna de la Facultad de Derecho.

¿Qué es el plagio y qué pena tiene en Argentina?

La acción de plagiar refiere a una idea u obra literaria, artística o científica de un autor, que se presenta como si fuera propia.

El artículo 172 del Código Penal argentino establece una pena de prisión para el delito de plagio de 1 mes a 6 años.

Plagio de Milei en libros

“Es un plagiador compulsivo”. Así describió Ramiro Vasena a Javier Milei cuando denunció públicamente que el ahora candidato a presidente había copiado páginas enteras de diversos autores contemporáneos en su libro “Pandenomics”.

Tal como reveló Noticias y según relató Vasena, otro dirigente liberal que buscó ser presidente en 2003 y 2023 con el Frente Liber.AR., Milei plagió a Salvador Galindo Uribarri, un mexicano egresado en Física por la Universidad de Oxford, en Reino Unido. “El señor Milei no solo cometió un presunto plagio de propiedad intelectual sino que además lo vende”, había advertido Vasena antes del proceso electoral. De hecho, esta denuncia pública fue presentada en la Justicia electoral, junto a otra sobre estafa con la impresión de boletas de La Libertad Avanza (LLA).

image.png

Vasena además denunció a Milei por copias sus frases para los spots de campaña. Según denunció el libertario tomó esta frase del liberal: “Que se vayan todos, no se fue ninguno y se multiplicaron”. En la Justicia Vasena denunció que esta acción fue realizada “con el fin de mejorar los resultados libertarios en las encuestas, por medio de engaños a los electores” y sostuvo que “de no haber sido por este acto de plagio, Milei no habría alcanzado JAMÁS la primera posición en las PASO”.

Plagio de Milei en sus columnas de opinión

El economista y diputado también fue acusado de plagiar a diversos intelectuales en sus columnas de opinión. Así consta en el blog @marcotullius, donde se deja en evidencia que Javier Milei habría plagiado a autores de la Escuela Austríaca de Economía.

“Gran parte de las columnas que Javier Milei publicó en El Cronista son un plagio a los principales autores de la Escuela Austríaca de Economía. Desde Ludwig von Mises hasta Murray Rothbard, pasando por F.A. Hayek o Walter Block, Javier Milei los plagió a todos” asegura la publicación, que se propuso tiempo atrás "exponer evidencia que Milei firmó notas que él no escribió sino copió, palabra por palabra, a luminarias del liberalismo clásico y el libertarismo".

Uno de las columnas de Milei acusadas de plagio se titula "Sobre la naturaleza del Estado" y fue publicada en El Cronista el 16 de enero de 2019.

En su columna de opinión, el economista definió al Estado como "en palabras de Oppenheimer, la organización de los medios políticos; es la sistematización del proceso predatorio sobre un territorio determinado. Pues el crimen es, en el mejor de los casos, esporádico e incierto, su parasitismo es efímero y la vida coercitiva y parasitaria puede ser cortada en cualquier momento a través de la resistencia de víctimas". Ahora bien, si uno revisa el libro Anatomía del Estado, de Murray Rothbard, la explicación es exactamente la misma, sin una coma de más.

image.png

El plagio no finaliza allí. En su libro, Rothbard aporta otra definición ultra neoliberal a lo que él considera como el estado. Allí, el economista estadounidense -integrante de la Escuela Austríaca- describe al Estado solo por su función monopólica de la violencia.

"Brevemente, el Estado es aquella organización en la sociedad que intenta mantener un monopolio sobre el uso de la fuerza y la violencia en una determinada área territorial. En particular, el Estado es la única organización que obtiene sus ingresos, no a través de contribuciones voluntarias o el pago por servicios prestados, sino a través de la coerción. Mientras que otros individuos o instituciones obtienen sus ingresos por medio de la producción de bienes y servicios y por la venta voluntaria y pacífica de dichos bienes y servicios a otros individuos, el Estado obtiene su renta mediante el uso de la compulsión, es decir, la amenaza de la cárcel y a la bayoneta", textual de la página dos del capítulo 3.

Milei incorporó esa caraterización como propia en la nota, aunque hay que reconocerle una leve modificación: en vez de bayoneta, actualizó el escrito con un arma más moderna, al escribir "a punta de pistola".

image.png

En total, el autor del blog identificó seis párrafos idénticos entre esa columna de Milei y el escrito de Rothbard.

Plagio de Milei a los escritos de Roberto Cachanovsky

Otra víctima del plagio de Milei y la práctica de no citar las fuentes y copiar y pegar textos es el economista Roberto Cachanovsky.

Según publicó el director de la web Economía Para Todos (EPT) en la red social X (antes Twitter), MIlei realizó plagio en sus libros y escritos publicados en medios. “Decir que en las notas no se citan autores es totalmente falso”, señaló Cachanovsky, y alertó por una brutal copia de fragmentos de la introducción de su obra “4.000 años de controles de precios y salarios” con partes del libro de Milei “Pandenomics”. “Usa la mentira en forma sistemática”, dijo Cachanovsky de Milei.

“Dice que vive de la publicación de sus libros y cualquiera que haya publicado libros sabe que, salvo que vivas como un indigente, los derechos de autor son monedas en Argentina. Yo publiqué tres libros que se vendieron muy bien, y lo sé. A autores muy prestigiosos les pasa lo mismo”, dijo sobre la renta de la publicación editorial.

Plagio de Milei de un spot a un republicano

Pero Javier Milei no solo fue acusado de plagio en escritos y libros. Especialistas en campaña electorales descubrieron que el concepto del “plan motosierra” lo copió de la campaña del senador estadounidense Rand Paul del 2015.

Rand Paul es un político estadounidense conservador, del partido Republicano, que compitió y perdió en las internas de ese partido con Donald Trump. Paul aparecía públicamente y en los spots publicitarios empuñando una motosierra, con la que proponía destruir los impuestos en Estados Unidos.

image.png

Plagio de Milei por un logo de una automotriz

Como si fuera poco, el diputado liberal también fue acusado en las redes sociales de plagiar el logo de una empresa automotriz. En épocas donde Milei sorteaba su sueldo entre sus seguidores, apareció la primera imagen de campaña de publicidad de LLA cuyo logo principal era un león amarillo y negro.

Según advirtieron los usuarios de la red social X ese logo ya se había visto anteriormente, específicamente en la marca de autos Peugeot. Y por eso, fue acusado nuevamente de plagio.