Quién es Ian Sielecki, el embajador argentino que exigió cubrir un mapa de Malvinas en la Asamblea Nacional de Francia

El diplomático fue invitado para exponer acerca de las relaciones bilaterales. “Son argentinas. Lo defendemos siempre y en todos lados", dijo respecto a las islas.

La polémica que se desató en el Parlamento francés tuvo como protagonista al embajador argentino en Francia, Ian Sielecki , quien interrumpió una audición oficial para reclamar que se cubriera un mapa que identificaba a las Islas Malvinas como territorio británico . El episodio ocurrió durante una presentación ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional , donde el diplomático había sido invitado a exponer sobre el vínculo bilateral entre Argentina y el país europeo en un contexto internacional atravesado por tensiones comerciales y geopolíticas.

“ Son argentinas. Lo defendemos siempre y en todos lados . Al mandarme a Francia, Javier Milei me dio un mandato claro: potenciar la relación bilateral y defender nuestros intereses. Cualquier argentino de bien hubiese hecho lo mismo”, sostuvo Sielecki este jueves, luego de que el video de su intervención se viralizara en redes sociales y medios internacionales.

Al comenzar su exposición, el embajador advirtió la presencia del mapa ubicado a sus espaldas , que mostraba al archipiélago bajo soberanía del Reino Unido . De inmediato, planteó la objeción ante las autoridades legislativas francesas.

“Lamentablemente debo señalarle un pequeño inconveniente, señor presidente, que en realidad es un gran problema para mi país ”, expresó en el inicio de su intervención.

Luego precisó: “ Acabo de notar que estoy sentado frente a un mapa que muestra a las Islas Malvinas, como si fueran parte del Reino Unido. Esto supone un gran problema en distintos niveles, incluso jurídicos, porque no puedo, como representante del Estado argentino, hablar libremente ante ese mapa”.

El diplomático profundizó su postura al remarcar que aceptar esa representación implicaría convalidar una situación contraria al derecho internacional. “Sería como legitimar una situación que constituye una vulneración, una agresión a la soberanía de mi país, a la dignidad misma de la Nación Argentina y, sobre todo, una violación flagrante del derecho internacional”, afirmó.

La respuesta francesa y la comparación con Ucrania

Ante el planteo, el presidente de la comisión respondió: “Señor embajador, Malvinas, entre paréntesis, sabemos que este territorio está en disputa. No hemos atribuido, como usted dice, en este mapa”.

Sin embargo, Sielecki mantuvo su postura y volvió a intervenir: “Está señalado como Reino Unido. Ese es el punto. Es como si se invitara al embajador de Ucrania a hablar ante un mapa que mostrara a Lugansk o Crimea como si legítimamente formaran parte de Rusia. Estoy seguro de que mi colega ucraniano rechazaría eso de manera muy clara”.

Finalmente, solicitó una solución concreta antes de continuar con su discurso: “No sé si existe alguna forma de cubrir ese mapa durante mi intervención, de alguna manera”.

Tras algunos intercambios, la situación se resolvió cuando personal del recinto colocó una nota adhesiva amarilla sobre la zona del mapa correspondiente a las Malvinas, lo que permitió el inicio formal de la audición dedicada a la Argentina.

Trayectoria y formación de Ian Sielecki

Con 36 años, Sielecki inició su recorrido en la función pública durante la presidencia de Mauricio Macri entre 2015 y 2019, luego de haberse destacado como subcampeón nacional de debate en Francia y como presidente de la Asociación Transatlántica de Debates. Durante ese período ocupó distintos cargos en la Jefatura de Gabinete y en la Cancillería, donde trabajó cerca del entonces ministro de Relaciones Exteriores Jorge Faurie. Tras el cambio de gobierno, regresó a Francia.

En el plano académico, es licenciado en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po) y cursó estudios en la Universidad de Cambridge, donde realizó una especialización en Historia Europea y Filosofía Continental.

Durante su etapa de formación en Francia, participó de un encuentro encabezado por el entonces presidente Alberto Fernández, a quien interpeló con una pregunta que quedó registrada en crónicas periodísticas: “¿Qué responsabilidad tiene el peronismo por la situación económica que usted describe, dado que gobernó muchos años?”.

La respuesta presidencial también trascendió: “El peronismo tuvo algunas culpas pero muchas más tuvieron los que no son peronistas, porque siempre vinimos a resolver los problemas que dejaron. Somos expertos en resolver los problemas que dejaron”.

La designación como embajador

Con la llegada de Javier Milei a la Presidencia, y a partir de su relación con el asesor Santiago Caputo, Sielecki fue propuesto para ocupar la embajada argentina en Francia. Ya instalado en París, fortaleció vínculos con el presidente Emmanuel Macron y con sectores políticos y económicos franceses. En 2024, fue el único diplomático extranjero invitado al 80° aniversario del desembarco aliado en el sur de Francia, donde asistió como invitado de honor y fue ubicado junto a Brigitte Macron, esposa del mandatario.

Su pliego fue tratado en el Senado argentino junto con los de Gerardo Werthein, propuesto entonces para la embajada en Washington, y Shimon Axel Wahnish, designado para Tel Aviv.

El orígen de Sielecki

La familia de Sielecki fundó los laboratorios Phoenix, pioneros en la importación de penicilina y de la vacuna contra la poliomielitis en la Argentina. Su padre, Carlos Sielecki, es uno de los principales empresarios del sector petroquímico a través de la empresa TGS.

Según informó el Gobierno, la misión del embajador apunta a reposicionar a la Argentina como un país “abierto a los negocios”, además de consolidar a la embajada como un puente con el gobierno francés y con actores relevantes de la Unión Europea, en un escenario marcado por debates sobre transición energética, comercio internacional y financiamiento global.

SIelecki y Macrón Sielecki junto a Emmanuel Macrón. ABC

Repercusiones políticas por la cuestió Malvinas

El episodio en la Asamblea Nacional francesa generó repercusiones incluso en sectores opositores. El dirigente social Juan Grabois elogió públicamente la actitud del embajador: “Un orgullo como argentino ver al embajador Ian Sielecki rehusarse a hablar delante de un mapa donde se identificaban a las Islas Malvinas como territorio británico. No lo conozco, no me importa de qué partido es, aplaudo su gesto patriótico así como repudio el cipayismo de Milei”, escribió en la red social X.

En cuanto al contexto diplomático, a fines del año pasado Javier Milei afirmó en una entrevista con el diario británico The Telegraph que la soberanía argentina sobre las Malvinas “no es negociable”. En esa ocasión, confirmó una visita a Londres prevista para 2026 y reiteró que la recuperación del territorio se buscará exclusivamente por la vía diplomática y con el consentimiento de los isleños.

En junio de 2025, el Comité de Descolonización de la ONU aprobó por consenso una resolución que instó a la Argentina y al Reino Unido a retomar “a la mayor brevedad posible las negociaciones bilaterales destinadas a encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía”.

Según informó la Cancillería argentina, la iniciativa contó con el copatrocinio de todos los países latinoamericanos del comité, lo que reflejó “el sólido respaldo de la comunidad internacional a la posición de la Argentina”.

“Un amplio número de países de diversas regiones expresaron su apoyo a la reanudación de negociaciones y a los derechos soberanos de la Argentina, reafirmando el carácter colonial ‘especial y particular’ de la Cuestión Malvinas”, señaló el comunicado oficial.