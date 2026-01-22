Francia considera que una aplicación provisional del tratado con el Mercosur sería "una violación democrática"

El acuerdo sería aplicado provisoriamente a pesar de estar siendo examinado por la Justicia europea. Así, desde la vocería de Emmanuel Macron denunciaron que esto iría contra la democracia europea.

El acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, firmado el pasado fin de semana, sería aplicado provisoriamente, a pesar de que el Parlamento Europeo solicitara que la Justicia lo examine . Sin embargo, Francia considera que la decisión, a ser tomada por el Ejecutivo de la UE, sería "una violación democrática",

En las últimas horas, el Parlamento Europeo paralizó el acuerdo de libre comercio luego de una votación apretada de 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones. La propuesta cuestiona si el consenso respeta los tratados de la UE .

Así, el histórico acuerdo quedará en vilo luego de que el texto sea remitido al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) . Así, la autoridad judicial deberá ratificar - o no - lo firmado el pasado sábado en asunción.

La portavoz del gobierno de Emmanuel Macron , Maud Bregeon , indicó al medio Europa1/Cnews que la aplicación provisional del acuerdo iría contra la democracia. Así, aseguró que si la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , "llegara a imponer por la fuerza una aplicación provisional, eso constituiría, en el estado actual y en consideración al voto que tuvo lugar ayer [miércoles] en Estrasburgo, una forma de violación democrática".

Además, agregó que "no imagina que eso pueda ocurrir". Antes de la decisión de la justicia europea, la Comisión puede aplicar en teoría el tratado de forma provisional. Sin embargo Bruselas subraya que no tomó una decisión al respecto.

Desde la gestión de Macron se{alaron que la aplicación previsional del acuerdo sería "imponerlo por la fuerza".

La aplicación provisional del consenso se aplicará probablemente de forma provisional a partir de marzo, informó un diplomático de la UE a ‌Reuters este jueves, a pesar de una inminente impugnación en el máximo tribunal del bloque.

"El acuerdo UE-Mercosur se aplicará provisionalmente una vez que el primer país del Mercosur lo haya ratificado", sostuvo el diplomático y agregó que "Probablemente sea Paraguay en marzo", añadió el diplomático.

¿Por qué Francia y otros países europeos se oponen al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea?

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) creará la zona de libre comercio más grande del mundo, integrada por un mercado de 700 millones de personas. Sin embargo, la firma del tratado - que demoró 25 años - está lejos de contentar a todos y en distintos países europeos, como Francia, los agricultores mantienen sus protestas.

En detalle, la eliminación de barreras comerciales entre el Mercosur y la UE eliminará la mayoría de los aranceles en los próximos 15 años y facilitará la entrada en Europa de productos vacunos, pollo, azúcar y soja, algo que promete reconfigurar el tablero para los productores agropecuarios europeos. Mañana, Úrsula Von der Leyen dirá presente en Asunción, junto a mandatarios latinoamericanos, para estampar la firma.

La oposición al histórico tratado está liderada por Francia, Polonia, Hungría, Austria e Irlanda. Anteriormente, la Italia de Giorgia Meloni también presentó resistencia, aunque terminó acordando con la UE una serie de medidas económicas favorables para abaratar costos en la industria de la agricultura y que pueda dar su voto positivo.