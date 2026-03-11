Manuel Adorni debutó en el exterior con el pie izquierdo

Empresarios e inversores del exterior destacaron como una señal auspiciosa la presencia de Milei junto once gobernadores de otras fuerzas políticas. En el plano local, el evento fue opacado por las desafortunadas explicaciones del jefe de Gabinete respecto al viaje con su esposa.

La presencia de su pareja, le jugó en contra al jefe de Gabinete.

En los últimos días se mezclan sentimientos encontrados en el mundo empresario. El desagrado que provocó en la Unión Industrial Argentina (UIA) las críticas del presidente Javier Milei coincidió con la favorable imagen que dejaron entre los inversores tanto el Gobierno nacional como los mandatarios provinciales que estuvieron en el encuentro “ Argentina Week ” que se desarrolló en Nueva York.

“Salió redondo ”, se evaluó desde Casa Rosada. La excepción fueron las reacciones negativas que provocó la inclusión en la comitiva oficial de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni . El evento de Argentina Week fue una importante apuesta del Gobierno para atraer inversiones y, constituyó la primera actividad en el exterior del ministro coordinador, encargado de la apertura y el cierre.

Lo que empezó con una foto de Radio Jai y un periodista que reconoció a la cónyuge de Adorni, Bettina Angeletti, y se puso a averiguar cómo había llegado a Nueva York, puso en duda uno de los ejes fundamentales que llevó a Javier Milei a la presidencia: su lucha contra la casta, según se evalúa en la Casa Rosada.

Es que la habilidad de Milei fue el identificar que el hartazgo de una gran parte de la sociedad era con todos aquellos que “abusaban” o contaban con “privilegios o beneficios” que el común de los mortales no tiene. La “casta” son los piquetes, el funcionario municipal que atiende mal, el político que tiene chofer y numerosos asistentes, los empresarios prebendarios, etc., etc. Es decir, privilegios que no son logrados por mérito.

Primero los cuestionamientos fueron por subir al avión presidencial a su cónyuge, pero lo que luego potenció el tema fueron las respuestas del propio jefe de gabinete: “ Vengo una semana a deslomarse a Nueva York, quería que mi esposa me acompañe" una frase que justamente se la asocia con la casta.

“Quién pudiera deslomarse en Nueva York” es el comentario más suave que se escuchó.

Sin embargo, Adorni no considera que el episodio sea “extraño” y reiteró que “quería que mi mujer me acompañe y fue invitada de Presidencia, punto”. Insistió que no tiene más explicaciones que dar y defendió su accionar al decir: “No hay nada malo ni nada que aclarar. Incluso acá hay mujeres de otros funcionarios. Es normal que uno viaje con su esposa”.

adorni- Manuel Adorni se defendió de las críticas por el viaje de su esposa junto a la comitiva oficial.

Es más, para el funcionario el episodio se enmarca en una campaña de los opositores al Gobierno: “Es el momento ideal para pegarme. Venimos de arrasar en las elecciones. Mostramos todo lo hecho y lo que viene. Abrimos la Argentina a un mundo de inversiones desconocido para el país en treinta años. Hay sectores de la política y empresarios de la vieja guardia que no quieren que a la Argentina le vaya bien”.

Y solidario con sus compañeros de gabinete recordó: “esto pasó muchas veces, como con la mujer de Sturzenegger, hace poco, cuando fue criticada sin razón. Es parte del juego, pero estamos para otra cosa, no para discutir pequeñeces", agregó.

Lo habitual es que el presidente Milei viaje con muy pocas personas, salvo en esta oportunidad que fue acompañado por numerosos miembros del gabinete nacional.

La presencia en Nueva York de varios ministros se justifica por las conferencias que brindaron. Sin embargo, comentan en los pasillos de la Rosada, llamó la atención la cantidad de personas que viajaban del área de la Jefatura y de la secretaría de Medios.

De todas formas, en el gobierno consideran que “fueron injustos con Manu”; que “se agrandó mucho el tema”; que “no es noticia” y la única crítica, si se quiere, consiste en que “no fue la mejor frase la de deslomarse” para destacar el “trabajo que está haciendo”.

Adorni logró ser uno de los funcionarios más conocidos del gabinete nacional por sus famosas conferencias diarias donde se ocupaba de “chicanear” a periodistas, políticos, y todo aquel que no se encuadrara dentro de la cultura de austeridad y moral que sí predican los libertarios. Esto podría explicar por qué un tema, si se quiere de menor cuantía, se instala con fuerza en la opinión popular.

También porque para predicar desde un púlpito hay que ser y parecer y no tener ningún esqueleto en el placard. Ahora, los ojos están puestos en los viajes, gastos e ingresos de Adorni que durante casi 3 años vivió con un sueldo que no supera los 3.500.000 pesos.

IMG-20260311-WA0010 El evento fue opacado por las desafortunadas explicaciones de Manuel Adorni respecto al viaje con su esposa a Nueva York.

Apoyo

Entre los empresarios que participaron del Argentina Week se comentó que “el acompañamiento de once gobernadores provinciales – de diferentes ideologías – fue una de las señales más potentes de que la suerte del país esta vez puede ser diferente”.

Los mandatarios del interior se mantuvieron alineados con el discurso del presidente Milei, en el sentido de defender la estabilidad macroeconómica y alentar la llegada de inversiones extranjeras.

No existen antecedentes recientes de una representación política tan amplia de la Argentina en el exterior. Los expresidentes Raúl Alfonsín y Carlos Menem solían viajar con gobernadores, pero no con tantos.

En esta oportunidad, los dirigentes “vendieron” las oportunidades que ofrecen sus provincias, pero “trabajaron codo a codo con las autoridades nacionales”, en una muestra de unidad poco frecuente.

Los inversores del exterior que asistieron al encuentro señalaron que otra de las razones por las que la Argentina despierta interés es la convicción del presidente Milei. Lo identifican como un político no tradicional “dispuesto a seguir sus objetivos sin especular sobre las consecuencias, porque no le interesa perpetuarse en el poder”.

Desde ya que la cuestión que más interesa en el exterior es la disposición en Argentina de recursos naturales que el mundo demanda -minería, agricultura, agua, energía-, pero no es un tema menor para los potenciales inversores el apoyo explícito que la administración del presidente Donald Trump brinda a la gestión libertaria. Y, en el plano local, son un factor de atracción los beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros que ofrece el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones.

El discurso que dio en Nueva York del ministro de Economía, Luis Caputo, fue bien recibido por los presentes, ya que lo consideraron “coherente y bien encaminado”. Pero el lunes, el que se llevó los mayores aplausos fue el titular de Desregulación, Federico Sturzenegger, que en un tono muy gracioso y con un fluido inglés, divirtió a la audiencia contando sus peripecias para desmantelar las regulaciones del Estado.

Milei, por su parte, se sintió particularmente reconocido cuando su tarea fue ponderada por sir Niall Ferguson, según comentan en el entorno del primer mandatario. Este reconocido historiador y profesor de Harvard sostuvo que la gestión libertaria va a ser un caso de estudio, para satisfacción del presidente que valora ante todo el reconocimiento académico.