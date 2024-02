Reclamo de alimentos: Cáritas pidió al Gobierno que "recapacite y dialogue" con otras organizaciones

comedores sociales.jpg Cáritas critica al gobierno nacional por el faltante de alimentos en comedores.

Cáritas: "No es justo que se le quite la comida a la gente"

Tissera remarcó la ignorancia a los comedores desde el Poder Ejecutivo debido al cambio del sistema en la asignación de fondos. "No es justo que se estén haciendo convenios con la Iglesia y no con otros servicios, programas o redes de comedores y que se le quite la comida a la gente. Esto está más allá de un movimiento político", señaló.