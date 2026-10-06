Renunció el superintendente de Servicios de Salud y el Gobierno ya tiene a su reemplazante

El Gobierno nacional anunció la salida de Claudio Stivelman de la Superintendencia de Servicios de Salud , a poco más de un año de haber sido designado en el cargo. Lo reemplazará Horacio Guevara. El cambio llega en medio de un escenario de crisis de las obras sociales por la pérdida de afiliados a raíz del deterioro del empleo privado.

Mediante un comunicado, informaron que el funcionario presentó su renuncia "luego de haber cumplido una etapa al frente del organismo dentro del proceso de transformación y reordenamiento del sistema de salud" . Y le agradecieron por el trabajo realizado.

En los 15 meses de gestión de Stivelman al frente del organismo, el Gobierno aseguró que se lograron fortalecer las capacidades de fiscalización, con foco en la trazabilidad, la transparencia y la eficiencia en la utilización de los recursos.

Guevara, actual gerente general, se hará cargo de la conducción de la Superintendente de Servicios de Salud. Durante su gestión tendrá la tarea de "impulsar la libertad de elección de los beneficiarios" y de "promover la competencia entre los distintos agentes del seguro de salud" .

La Superintendencia de Servicios de Salud se encarga de supervisar el funcionamiento administrativo, financiero y contable de las obras sociales, los agentes del seguro de salud y las empresas de medicina prepaga, tarea que incluye el control del cumplimiento del Plan Médico Obligatorio (PMO) y de dar respuesta ante las denuncias por incumplimientos respecto a cobertura o afiliación.

El área tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de las políticas de promoción, preservación y recuperación de la salud de la población y la efectiva concreción del derecho a gozar las prestaciones de salud establecidas en la ley.

Entre las últimas medidas tomadas por Stivelman como superintendente, rechazó las solicitudes de inscripción definitiva de cuatro entidades de medicina prepaga. La decisión afectó a las compañías EMPY S.R.L., Huinca Salud S.A., Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay y la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y de Créditos Cuenca del Salado Ltda..

Según detallan los considerandos normativos, el organismo regulador intimó previamente a cada una de las firmas para que acreditasen el cumplimiento de los recaudos técnicos, legales y contables establecidos en las Resoluciones SSSALUD N° 55/2012 y N° 132/2018. Sin embargo, las prestadoras guardaron silencio o no aportaron la documentación respaldatoria en los plazos fijados.

Asimismo, las auditorías llevadas a cabo por la Gerencia de Control Prestacional y la Gerencia de Control Económico Financiero confirmaron la "inexistencia de población usuaria y de actividad comercial vinculada a planes de salud". Frente a este escenario, la Superintendencia dispuso dar de baja los registros provisorios vigentes e instruyó a la Gerencia de Sistemas de Información a formalizar la desinscripción en los padrones nacionales.

Aumentos de prepagas y caídas de afiliados a obras sociales

A lo largo de la gestión libertaria de Javier Milei, la desregulación de las tarifas de las prepagas se tradujo en aumentos cercanos al 417%, mientras que la inflación acumulada se ubicó en torno a los 293%, lo que generó un impacto en el bolsillo de los ciudadanos y una caída en la cantidad de afiliados.

En paralelo, la cobertura de obras sociales nacionales se hicieron eco de la pérdida de los empleos privados registrados y registraron una caída de 1.028.412 beneficiarios del sistema solidario desde noviembre de 2023, según cifras de la Superintendencia de Servicios de Salud relevados por el Instituto Argentina Grande (IAG).

Entre las principales entidades, una sola logró expandirse. Se trata de OSDEPYM, la obra social de los monotributistas, y se explica por el crecimiento de este segmento de trabajadores. Las demás obras sociales cayeron.

OSECAC, vinculada a los trabajadores de Comercio, registró una caída del 20,2% en la cantidad de beneficiarios desde noviembre de 2023. En el caso de OSPRERA, correspondiente a los trabajadores rurales, la reducción fue del 15,9%, mientras que OSPCN, que concentra a empleados estatales, perdió el 19,1% de sus afiliados.

El deterioro también alcanzó a OSPeCon, vinculada a los trabajadores de la construcción, que registró una baja del 25,4%, y a OSPe, correspondiente a los trabajadores petroleros, cuya cantidad de beneficiarios cayó 5,1%.