Los especialistas explican cómo la actividad física a primera hora puede favorecer el descanso nocturno, mejorar el estado de alerta y modificar el uso de las grasas como fuente de energía. También advierten por qué es importante preparar el organismo antes de comenzar una rutina intensa.

El ejercicio matutino puede mejorar la atención, el estado de ánimo y la concentración, además de facilitar la incorporación de la actividad física a la rutina diaria.

Hacer ejercicio antes de las 8 de la mañana puede tener efectos en distintas funciones del organismo. Además de ayudar a mejorar la concentración y mantenerse más alerta durante el día, entrenar temprano puede favorecer el descanso nocturno y modificar la forma en que el cuerpo utiliza las grasas como fuente de energía . Sin embargo, los resultados dependen de factores como las horas de sueño, la alimentación y la intensidad de la actividad física.

Según especialistas consultados por el diario británico The Telegraph, el cuerpo necesita un tiempo para adaptarse después de despertarse. Durante los primeros minutos de la mañana, algunas capacidades, como la atención , los reflejos y la rapidez para reaccionar , todavía pueden estar disminuidas. Este proceso se conoce como inercia del sueño .

Al levantarse, el organismo también comienza a experimentar distintos cambios: aumenta el cortisol, sube la temperatura corporal y se modifican la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Por este motivo, David Raichlen, profesor de Antropología y Ciencias Biológicas de la Universidad del Sur de California, aconseja no comenzar el día con un entrenamiento intenso sin preparar antes el cuerpo.

“Aumentar gradualmente la frecuencia cardíaca y la respiración permite que el cuerpo se adapte a las exigencias del ejercicio”, explicó el especialista. Para lograrlo, se puede empezar con una caminata , movimientos suaves o un trote tranquilo antes de aumentar la intensidad.

Hacer actividad física por la mañana puede ayudar a r egular el reloj biológico , que es el encargado de organizar los horarios de sueño y vigilia. En este proceso, la luz natural cumple una función importante porque le indica al organismo que comenzó el día.

El especialista David Raichlen recomienda comenzar con movimientos suaves para preparar el organismo antes de realizar un entrenamiento intenso.

Por eso, entrenar al aire libre durante las primeras horas puede favorecer la regulación de los ritmos circadianos. Según una revisión científica citada por The Telegraph, realizar ejercicio por la mañana podría adelantar la producción de melatonina durante la noche. Esta hormona ayuda a preparar al organismo para dormir.

Este efecto puede ser beneficioso para las personas que suelen acostarse tarde y tienen dificultades para levantarse temprano. Sin embargo, hacer ejercicio a primera hora no garantiza por sí solo un mejor descanso. También influyen los hábitos de cada persona, la exposición a la luz y la intensidad del entrenamiento.

Raichlen aclaró que levantarse temprano para entrenar no debe significar dormir menos horas: “Dormir lo suficiente sigue siendo esencial para la recuperación y la salud general”.

Qué pasa con la quema de grasas al entrenar en ayunas

Entrenar antes del desayuno también puede modificar la manera en que el cuerpo obtiene energía. Después de pasar varias horas sin comer, como ocurre durante la noche, los niveles de insulina suelen ser más bajos y las reservas de glucógeno del hígado disminuyen. En esas condiciones, el organismo puede utilizar una mayor proporción de grasa para realizar actividad física, especialmente cuando el ejercicio es de intensidad baja o moderada.

Un estudio realizado en el Reino Unido siguió durante 12 semanas a adultos con obesidad que caminaban antes o después de desayunar. Ambos grupos mostraron mejoras en distintos indicadores relacionados con el metabolismo. Sin embargo, quienes hicieron ejercicio antes de comer registraron una mayor reducción de una enzima vinculada con la acumulación de grasa en el hígado.

Adora Yau, especialista en fisiología de la nutrición y el ejercicio de la Universidad Metropolitana de Mánchester, explicó que entrenar en ayunas también podría favorecer la respuesta del organismo a la insulina después de las comidas y mejorar la sensibilidad a esta hormona.

De todas maneras, esto no significa que sea conveniente entrenar siempre sin desayunar. Cuando la actividad es prolongada o requiere mucho esfuerzo, comer antes puede ayudar a tener más energía y mantener el rendimiento. Por eso, los especialistas recomiendan adaptar la alimentación al tipo de ejercicio y a las necesidades de cada persona.

La especialista Adora Yau explicó que entrenar en ayunas puede mejorar la sensibilidad a la insulina, aunque destacó la importancia de adaptar la alimentación a la intensidad y duración del ejercicio.

Los efectos del ejercicio temprano en el cerebro y la concentración

La actividad física matutina también puede ayudar al funcionamiento del cerebro. Entre sus efectos se encuentran una mayor sensación de alerta, mejoras en el estado de ánimo y una mejor capacidad para mantener la atención.

Raichlen explicó que el ejercicio genera cambios que pueden favorecer la concentración y otras funciones cognitivas. Por eso, realizar actividad física antes de comenzar las tareas del día puede ayudar a sentirse más despierto y preparado para afrontar las obligaciones.

Además, entrenar por la mañana puede facilitar la incorporación del ejercicio a la rutina. Yau señaló que hacerlo antes de comenzar la jornada laboral permite evitar que la falta de tiempo o el cansancio del final del día interfieran con la actividad física.

“Lo haces, queda hecho y te sientes bien y con energía”, comentó la especialista a The Telegraph. También señaló que, después de varias horas de trabajo, puede resultar más difícil encontrar la motivación para entrenar.

Los especialistas coinciden en que no es obligatorio hacer ejercicio por la mañana para obtener sus beneficios. Lo más importante es mantener una rutina regular, descansar lo suficiente y elegir un horario que permita sostener la actividad física en el tiempo. Una caminata, un trote suave o algunos ejercicios de movilidad pueden ser una buena manera de empezar el día.