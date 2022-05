Por golosa, la SRA podría ahora quedarse sin su amparo contra las retenciones

El 21 de febrero de 2022, la Sociedad Rural Argentina (SRA), en tándem con una filial local presentó en la Justicia federal de Córdoba un amparo para que se declare la inconstitucionalidad del cobro de retenciones. Afirmó que el sustento reglamentario que las habilitaba había caído a fin de año con el vencimiento del plazo de la Ley de Emergencia Pública que delegaba en el Ejecutivo la reglamentación de la alícuota y sin un Presupuesto Nacional aprobado que las hubiera prorrogado por dos años, desaparecía el andamiaje jurídico que las sustentaba. Allí comenzó un proceso inexplicablemente lento a cargo del juzgado federal a cargo de Ricardo Bustos Fierro. La cuestión –en definitiva- es de puro derecho: existe o no base legal que sustente el cobro de las retenciones al agro. Punto dos, pero no menos importante, si existe legitimación activa de la SRA para plantear un reclamo de esta índole, siendo que no es el sujeto imponible de la retención que son los exportadores.