Coparticipación: Alfonsín exigió a la oposición que explique cómo pagarle a la Ciudad

El dirigente de la UCR criticó en Twitter que la dirigencia de Juntos por el Cambio (Jxc) rechace que la transferencia de esos recursos se haga por medio de bonos, leyes recaudatorias o la modificación del presupuesto, y tampoco dicen "de dónde saldrán los recursos" para cumplir el fallo del máximo tribunal.

"@alferdez no dijo que no acataría el fallo. Fue la oposición la que, para situarse en un lugar más fácil en el debate, tergiversó sus dichos. El Presidente dijo que el fallo era de cumplimiento imposible. Porque no había recursos disponibles. Es obvio que no es lo mismo", apuntó Alfonsín este jueves.

En el posteo de redes sociales, el embajador argentino en España defendió la postura del Presidente y atacó a la oposición. Señaló entonces que lo que hay que discutir es "si el fallo (en sus términos) es o no de cumplimiento imposible" y se quejó porque consideró que la oposición "debería demostrarle a la sociedad que los recursos existen, o, en su defecto, decir de dónde se obtienen. Pero le saca el cuerpo a este debate".

"El Gobierno (sin perjuicio de los recursos presentados), ofrece cumplir, pero de la única manera posible: con bonos. Así se hizo con otras provincias. Y por si la Corte ratifica su decisión, anuncia que enviará al Congreso un proyecto de ley para recaudar fondos para el pago", continuó su publicación.

"Pero como dije, la oposición no quiere ni bonos, ni leyes recaudatorias, ni modificación de presupuesto. El problema es que no dice, a pesar de que sería una interesante discusión, de dónde salen los recursos", concluyó el embajador argentino.