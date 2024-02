Ricardo López Murphy le respondió a Javier Milei que los problemas del país no se resuelven "coqueteando con los K"

López Murphy le respondió a Javier Milei que los problemas del país no se resuelven "coqueteando con los K".

El diputado nacional por Republicanos Unidos Ricardo López Murphy sostuvo este viernes que el presidente Javier Milei mantiene "una política de baja calidad" en respuesta a los agravios expresados por el mandatario y señaló que los problemas de Argentina no se resuelven "coqueteando" con los dirigentes kirchneristas o con el actual funcionario, Daniel Scioli.

En respuesta, López Murphy consideró hoy que continuar con el cruce es "muy desubicado y contradictorio con poder resolver los problemas de Argentina " y sostuvo que esto no se va a lograr "coqueteando con los K o con Scioli". "Milei ha optado por ese camino. Me parece un error muy grande. Son caprichos, enconos, enojos, cosas inexplicables. Habrá que apechugar, enfrentar y hacer lo que corresponde", subrayó.

El diputado añadió que la "ficción que se ha construido es toda falsa" y reiteró que en Congreso va "a cumplir" con su deber y va a "votar lo que considere correcto". "Me voy a oponer a lo que me parezca mal con la tranquilidad del espíritu porque a pesar de lo que diga el presidente, resistimos el archivo perfectamente", subrayó.

En tanto, consideró que una alianza de LLA con el PRO "será mejor" porque haría al oficialismo un espacio "más sólido y le acercaría gente experimentada", pero señaló que con eso "no alcanza" y sostuvo que si hubiera sido suya "la responsabilidad de ordenar" el tratamiento de la Ley Bases "lo hubiera hecho con 25 ó 30 leyes diferentes y no con una sola ley". "Los riesgos son que una ley tan compleja se trabara en alguna comisión de la Cámara de Diputados y no se pudiera avanzar. El paquete fiscal, la reforma de empleo y la reforma previsional son vitales e irrescindibles junto a un nuevo pacto fiscal con las provincias", apuntó.