Ricardó López Murphy respondió a las acusaciones de Javier Milei y lo comparó con Fidel Castro

“Hay una frase en política que dice ‘el que traiciona una vez, traiciona siempre’ . Por eso, como dije hace poco, para los traidores no hay tabula rasa. Así que, ahora, cuando lo ven tratando de salvar el capítulo 4 de la Ley Bases, no le crean, en realidad está tratando de dinamitar mi programa económico para que me pegue una piña, porque sigue siendo empleado de Larreta”, completó el mandatario.

“No hace bien a nadie que se animalice a los adversarios. Este viejo problema viene de una vez que él usó la expresión para tratar de sus adversarios de gusano (en 2021 calificó así a Horacio Rodríguez Larreta), y es la expresión que usaba Fidel Castro, el tirano del Caribe, para tratar a los que se les oponía, dentro y fuera del país. Y esa expresión es terriblemente desafortunada y nos hace mucho daño. Es lo mismo cuando lo usa él o cuando lo usa Cristina con carancho”.

El ex ministro de Economía calificó a las acusaciones de Milei como "tremendamente desafortunadas" y señaló que "no ayuda a lo que hay que hacer en el país".

“Esa lógica no es consistente con la convivencia democrática. La alternancia, el respeto, forma parte del sistema de Gobierno. Usted no puede estar enfrentado con los gobernadores, con el Congreso, o como hacía el Gobierno anterior, hacerle juicio a la Corte Suprema. Eso no corresponde, no son las prácticas de la República”, sostuvo en declaraciones radiales.

Javier Milei reveló cuál cree que fue su peor error desde que es Presidente

A menos de tres meses de su asunción, el presidente Javier Milei reconoció cuál fue su principal error en su gestión al frente de la Casa Rosada: "La mayor equivocación fue creer que podía negociar y hacerle un planteo honesto a los gobernadores", expresó el mandatario en relación a la negativa que obtuvo la ley ómnibus en el Congreso.

Sin embargo, rápidamente destacó que hubo un lado positivo en este contratiempo: "Terminamos exponiendo a todos".

"Nosotros en el capítulo cuatro de la ley planteábamos una situación fiscal en la que podíamos arreglar los problemas de las provincias. Lo hicimos con total honestidad", expresó el presidente. Incluso reconoció que "estaba dispuesto a cargar con el costo político de eso" aunque apuntó que los gobernadores "tomaron un acto de buena voluntad como una debilidad y como consecuencia de ello primero hubo que sacar el capítulo cuatro y luego hubo que bajar la ley".