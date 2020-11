A diez meses del hallazgo de los dólares en su escritorio, la causa Sbarra acumula interrogantes

Tras el levantamiento del secreto fiscal de Rodrigo Sbarra y algunos de sus familiares, la Justicia aún no avanza en la situación procesal del ex funcionario macrista imputado en dos causas diferentes. Una por lavado de dinero y otra por desvío de fondos públicos. En el despacho que ocupó el exsecretario de Coordinación del ex Ministerio de Producción se halló un sobre con 10 mil dólares. El hallazgo fue la punta del ovillo que derivó en un escándalo de corrupción que promete nuevos capítulos.