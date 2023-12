Rogelio Frigerio asumió en Entre Ríos y prometió un "gobierno eficiente y austero"

Frente a la Cámara Baja de la Casa de Gobierno de Paraná , capital provincial, dio su primer discurso como mandatario y expresó: "Hoy empezamos juntos una nueva etapa en la provincia de Entre Ríos . Todos los que estamos hoy en esta Casa tenemos una gran responsabilidad por delante. Nunca antes en nuestra historia hubo un quiebre tan grande entre la dirigencia política y la sociedad . Y no me refiero sólo a nuestra provincia, sino a todo el país”.

Con el foco en la austeridad, Frigerio adelantó su primer paquete de medidas

De la misma manera que lo hizo Milei en su primer discurso presidencial, Frigerio advirtió que habrá un fuerte recorte del sector público e introdujo un mensaje de austeridad para la dirigencia política: “Empieza una Entre Ríos donde se va a revisar cada peso gastado para que sea invertido en mejorar la vida de los ciudadanos. Se terminan los gastos reservados, los presupuestos millonarios para los funcionarios, los autos oficiales usados para cuestiones personales y otros lujos que pagamos todos con nuestros impuestos. Vamos a destinar los vehículos oficiales que hoy son de uso personal para las fuerzas de seguridad. Y vamos a tener un sistema de rastreo para que todos sepamos dónde están los autos y que se usen únicamente para las tareas que fueron asignados”.

Dentro del paquete de medidas que impulsará su gobierno, destacó un proyecto para que “en la próxima elección provincial votemos con Boleta Única, ahorrándoles miles de millones de pesos a los contribuyentes, sin necesidad de contar con miles de fiscales por cada agrupación política y generando un sistema más ágil y transparente”.

Con el foco en la austeridad, enfatizó: "No podemos despilfarrar los recursos de todos en una provincia donde más de la mitad de los niños es pobre, donde el 75% de los hospitales que tenemos funcionan sólo como centros de salud, donde la Policía anda con los chalecos antibalas vencidos y no tiene nafta para los patrulleros, donde nuestras rutas y caminos están en tan mal estado que 174 argentinos murieron en siniestros viales en el último año. Nuestras prioridades tienen que ser las mismas que las de la gente”, detalló.

Frigerio reiteró su apoyo a Javier Milei y dijo que acompañarán "el norte" que marcó el flamante mandatario para "construir un gobierno eficiente y austero en un contexto provincial que ya de por sí es complejo". "Ustedes me confiaron la responsabilidad de ser el gobernador de nuestra provincia, y nunca les voy a mentir: estamos recibiendo una provincia sin plata y endeudada”, aseguró y adelantó: “Esta realidad nos obliga igualmente a tomar deuda de corto plazo por aproximadamente 30 mil millones de pesos para pagar los sueldos de la administración pública de diciembre en tiempo y forma. Esta no es la única deuda que tiene la Provincia: en lo que respecta a la obra pública, se estima que se les debe a los contratistas más de 20 mil millones de pesos entre redeterminación de precios, obras paradas y juicios”.

"No estoy buscando excusas ni señalando culpables, mirar para atrás sólo tiene que servir para tomar mejores decisiones y no cometer los mismos errores, no para deslindarse de responsabilidades. Estamos acá para resolver los problemas de la gente", cerró.

Estuvieron presentes los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Corrientes, Gustavo Valdés; además de los diputados nacionales Diego Santilli, Emilio Monzó, Pedro Galimberti, Atilio Benedetti, Francisco Morchio y Marcela Antola; los senadores nacionales Alfredo D’Angeli, Stella Olalla y Edgardo Kueider; los ex gobernadores de Entre Ríos Gustavo Bordet y Mario Moine; y la intendenta de Paraná Rosario Romero, entre otros.