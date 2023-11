Salta: una diputada de La Libertad Avanza juró vestida de novia

“Hoy oficialmente me caso con la gente. Esto tiene una anécdota muy especial para mí, no quiero quebrarme, pero tiene que ver con un señor de mi pueblo, de Rosario de Lerma”, comenzó explicando la exconcejala del departamento de Rosario de Lerma .

“Don Flores, cuando yo había iniciado mi carrera política hace 10 años, me visitaba siempre en el Concejo Deliberante para darme apoyo y fuerzas, y él en ese momento me decía cuando llegues a ser diputada ponete el anillo y el vestido porque esto simboliza que te vas a casar con toda la gente de nuestra ciudad, de nuestro Rosario de la Frontera”, siguió

“Hoy él no está aquí, se lo llevó la pandemia. En nombre de Don Flores y de todas las personas que ya no están con nosotros, tengo el compromiso de casarme con ustedes, de cuidarlos, de protegerlos durante mi gestión”, concluyó.

¿Quién es Griselda Galleguillos?

En 2021, Galleguillos era concejala de Rosario de Lerma por Juntos por el Cambio (JxC) y había realizado un agresivo spot publicitario en dónde, vestida como un personaje de la serie El Juego del Calamar, instaba a "eliminar" a la oposición de la lista que encabezan Carlos Zapata e Inés Liendo para diputados, de cara a las elecciones legislativas de ese año.

"Si no querés tener la heladera vacía, eliminalos. Si no te querés ir del país por falta de laburo, eliminalos. Si no querés que te sigan robando, eliminalos", cantó Galleguillos en el spot, al hacer referencia al primero de los desafíos de la famosa serie de Netflix.

GRISELDA GALLEGUILLOS EL JUEGO DEL CALAMAR.mp4 Griselda Galleguillos reversionó "El Juego del Calamar" para la campaña. Twitter

En marzo de este año, la ahora diputada salteña protagonizó otro polémico episodio en el que realizó un cuestionado concurso donde participaron más de 350 personas. Finalmente, tres mujeres fueron las ganadoras. ¿El premio? Un show de strippers.

“¡Sorpresa por el Día de la Mujer, gratuita!”, anunciaba Galleguillos en un posteo desde su cuenta de Facebook.

Las bases y condiciones las explicó en la misma publicación. “A pedido de las chicas: si te vas a juntar este finde y querés pasar una divertida noche entre amigas, no te pierdas ésta oportunidad. 'Juancho' es Mister Universo Venezuela y puede estar en tu casa (grupos a partir de 10 chicas o más). Te brindará un gran show y muchos regalitos. Requisitos: ser mayor de edad. Válido para el Departamento de Rosario de Lerma”, rezaba la invitación al concurso.