Sandra Pettovello eligió a un exfuncionario macrista como nueva mano derecha en Capital Humano

En este sentido, la ministra ratificó que continuará en su cargo a través de una videollamada emitido para la militancia libertaria congregada en el Obelisco, en una manifestación este viernes: “No voy a renunciar. Vine acá por mi amigo y a mi amigo solo no lo voy a dejar”, manifestó. "Yo soy una de ustedes. Metí los pies en el barro y no los voy a sacar, hagan lo que me hagan. Ya estoy adentro y no voy a parar", agregó.