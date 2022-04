Cafiero en The Guardian: "40 años después, Gran Bretaña actúa como si la disputa estuviera resuelta" "Ningún gobierno argentino abandonará nuestro reclamo de soberanía, lo cual no nos impide avanzar en áreas de interés común, pero debemos saber que, sin un diálogo franco y constructivo sobre el Atlántico Sur, nuestra relación no podrá alcanzar su máximo potencial", dije el texto publicado que lleva su autoría publicado en la prensa inglesa.