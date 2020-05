La respuesta del Gobierno a la "infectadura": "Es una falta de respeto a la sociedad"

“Me parece que la militancia anticuarentena y todo esto de la "infectadura" es una falta de respeto. Pero no al Gobierno, sino a toda la sociedad argentina, que es la que está haciendo el esfuerzo y un sacrificio enorme. Una sociedad que está asustada, que se quiere cuidar, que no se quiere morir. Tan básico como eso. Pero parece que a algunos les cuesta tener empatía”, sostuvo el funcionario en declaraciones a Radio La Red.

Cafiero aseguró que “hay algunos irresponsables que piensan que desgastan al Gobierno al pedir el fin de la cuarentena. Lo que no entienden es que se enfrentan a la inmensa mayoría de los argentinos, que la cumplen y la apoyan”.

“Nosotros no somos fanáticos de la cuarentena, a todos nos complicó la vida, nadie es pro-cuarentena, en todo caso somos antimuerte. No queremos que la gente se enferme, no queremos que la gente se muera. Tan sencillo como eso”, agregó.

Respecto a la crisis económica, explicó que “las complicaciones son producto de que estamos atravesando una pandemia mundial, no porque lo decidamos. Y ocurre en todo el mundo. En los 4 años de Macri cerraban las pymes, las fábricas, los locales, crecía el desempleo, bajaba el consumo, porque había políticas que iban en ese sentido, unas medidas económicas que favorecían a unos pocos y que iban contra la producción nacional ni el empleo argentino”.

“Nosotros estamos diseñando herramientas para cuidar a todos los argentinos y todas las argentinas. Herramientas que son inéditas. La asistencia que está brindando el Estado argentino en estos días es la mayor de la historia contemporánea”, afirmó el jefe de Gabinete.

Por otro lado, adelantó que “el día que todo esto pase, tenemos que sentarnos a diseñar una nueva Argentina”.

Sugirió además que en ese momento “el mundo también tiene que replantearse lo que ha ocurrido. Tenemos que construir un capitalismo que priorice lo productivo, que le sirva a la gente y no un capitalismo financiero que solo especula.

“Los argentinos vamos a tener que discutir en base a una agenda con una triple sostenibilidad: económica, social y ambiental, porque el mundo y la Argentina van a cambiar”, concluyó.