Escándalo $LIBRA: qué dijo Javier Milei sobre Hayden Davis, el creador de la cripto

"Este dinero no es mío, nunca lo reclamé como propio. Es dinero argentino", enfatizó, y apuntó contra un puñado de jugadores pesados en el mercado que, con sus operaciones, desestabilizaron e hicieron caer la criptomoneda.

Según relató, desde "el equipo del mandatario" le dijeron que "no inyectara nada de nuevo hasta el video de Milei, pero nunca llegó. Él borró el primer tuit, después dijo que no apoyaba el proyecto", lamentó, y defendió al Presidente: "No creo que supiera del todo lo que pasaba".

Además, tal como afirmó más temprano en una entrevista con el youtuber Stephen Findeisen, quien se dedica a investigar estafas cripto, Davis planteó que "esto debía ser un experimento". Según, explicó, Milei "apoyaba" a $LIBRA en el marco de la intención de "tokenizar todas las operaciones financieras del país", pero "no quería convertirla en su memecoin oficial".

Hayden Davis dio más detalles del escándalo y dijo que espera un contacto del Gobierno

Hayden Mark Davis, el creador de la criptomoneda $LIBRA, volvió a hablar en las últimas horas y dio más detalles del escándalo que envuelve al presidente Javier Milei. A través de una entrevista vía streaming, el empresario estadounidense confirmó ser asesor del mandatario argentino, cargó contra el Gobierno por quitar el apoyo a su proyecto y aseguró que le inyectará liquidez nuevamente al token.

Si bien Davis expresó sus intenciones de devolver el dinero a los inversores que se vieron afectados, dejó en claro que espera que desde el equipo de Milei se comuniquen con él antes de avanzar con medidas y acciones,

En primer término, el empresario creador de $LIBRA se definió como “la víctima de esta situación”. Davis es fundador de Kelsier Ventures y reconoció públicamente estar detrás de la criptomoneda.

En una entrevista realizada este domingo con Stephen Findeisen, un youtuber de Estados Unidos vinculado al mundo cripto, Davis aseguró que hay otras personas que están detrás de $LIBRA: “Solo tomo decisiones sobre lo que ellos quieren hacer. No soy un cerebro maquinando cuánto dinero puedo ganar con las cosas”.

“Esto debía ser un experimento. Milei tiene el deseo de hacer todo público, quiere tokenizar todas las operaciones financieras del país, entonces estuve hablando con distintas personas y distintas fundaciones para desarrollarlo en los próximos años. La idea era experimentar, la apoyaba, pero no quería convertirla en su memecoin oficial“, desarrolló.

Qué dijo Hayden Davis sobre el escándalo $LIBRA que envuelve a Javier Milei

hayden davis javier milei casa rosada.jpg

Davis se reunió con Milei en enero pasado en Casa Rosada.

Sobre la polémica con $LIBRA, Davis alegó: “Soy absolutamente la víctima de esta situación. No voy a sacar provecho financiero”. Al mismo tiempo, señaló: “Por eso di una ventana de 48 horas”, manifestó a modo de análisis de la situación.

En cuanto al dinero, Davis explicó: “Hasta que tenga respuestas de Javier Milei y tenga respuestas de su grupo, hasta que tenga un plan real y concreto... Hasta que alguien presente un gran plan, si ese es el plan correcto, lo haré, sin problemas. No me importa en lo absoluto. Cederé la custodia del dinero. No me importa. No quiero tener nada que ver con esto en absoluto. Cero”.

En relación con las motivaciones que lo llevaron a participar del proyecto, precisó: “Estaba haciendo esto en nombre de Milei. Soy su asesor. Quería hacer esto para avanzar en otras conversaciones. Avanzar en otras tecnologías blockchain, avanzar en otras iniciativas. No me importaba el dinero que esto pudiera generar para otros”. En este contexto, el entrevistador deslizó que el Gobierno nacional habría intentado tomar distancia de él, por lo que Davis respondió: “Recuerda que hay evidencia de que estuve con él múltiples veces, ¿verdad?”.

Eso era lo único que se sabía por el posteo del propio Presidente de ese día en X, en el que explicó que hablaron sobre el impacto de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país. En el video Mark Davis lo ratifica y dice estar asesorando al Gobierno en la tokenización, que es la forma que tienen las empresas de proteger datos sensibles.