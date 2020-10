Senado: el oficialismo quiere activar maratón de sesiones hasta que finalice el período ordinario

Dicha situación generó tensión en Juntos por el Cambio, principal bancada antikirchnerista en la Cámara alta. Un puñado de legisladores encabezados por el radical Martín Lousteau y la neuquina Lucila Crexell no estuvieron conectados a la hora de votar dicha cuestión. Horas más tarde, sobre el final de la sesión, una penosa chicana de la cristinista María de los Ángeles Sacnun sobre los senadores opositores presentes en el recinto -“pregunté con respeto”, se animó a agregar- dejó un pésimo clima.

Adiós dólares

La Cámara alta aprobó ayer una resolución para establecer la prohibición de compra del denominado “dólar ahorro” para legisladores y autoridades hasta el rango de director general.

Sólo se opuso a la medida en cuestión -Diputados también ya dio luz verde- el salteño Romero, quien apuntó a una decisión “demagógica” y manifestó: “Creen que flagelándonos o castigándonos la gente nos va a dar mayor aceptación, y no es así. La gente está enojada con la política porque no hemos podido resolver la pobreza y no somos capaces de encontrar posturas de consenso que nos permitan resolver los problemas”.

Desde el Frente de Todos, Mario Pais aseguró que “existe una pérdida de reservas que ya recibimos muy menguadas, por lo tanto nos autoimponemos esta restricción para dar señal a que todos debemos contribuir a que se fortalezca nuestro sistema”.

Pliegos judiciales

El Senado aceptó ayer el traslado de dos juezas y designó a 26 nuevos magistrados y fiscales. El paquete en cuestión recibió 40 votos del kirchnerismo y aliados, mientras que cuatro opositores lo rechazaron y 16 legisladores se abstuvieron.

La autorización del traslado recayó en la jueza Zunina Niremperger, sobre quien se ratificó la partida del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Resistencia, Chaco, a su similar N° 1 de la misma ciudad. También se mantuvo la mudanza de la magistrada María Verónica Skanata del Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá, Misiones, al juzgado similar de la ciudad de Posadas, del mismo distrito.

Niremperger y Skanata fueron dos de los siete magistrados que asistieron a la audiencia de la Comisión de Acuerdos en la que se resolvió que no se autorizarían los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, quienes en esa oportunidad decidieron ausentarse. Ahora, la Corte Suprema debe fallar de fondo sobre dicha problemática.

Ayer, el senador ahora ultra K Dalmacio Mera acusó al procurador general interino, Eduardo Casal, de “ningunear” a la Cá-mara alta por un dictamen emi-

tido días atrás que avala el traslado de tres jueces realizado por el entonces gobierno de Cam-biemos.

Ley “Yolanda”

El pleno de la Cámara alta aprobó y giró a Diputados un proyecto que establece la formación integral en ambiente. La iniciativa lleva el nombre de su inspiradora, Yolanda Ortiz, la primera Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina, creada por Juan Domingo Perón en 1973, y quien fue la primera mujer en ejercer un cargo de esas características en América Latina. La ley abarca a todos los empleados de la función pública, en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Más cupo

En la sesión se votó un proyecto para forzar la paridad de género en los servicios de radiodifusión sonora y televisiva del Estado y de operadores privados. La iniciativa alcanza a los servicios de gestión estatal bajo la esfera de Radio y Televisión Argentina SE, Contenidos Públicos SE, Télam SE, y todo otro servicio de comunicación del Estado Nacional que se cree.

Por otra parte, los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada a los que se otorgue el certificado de equidad en la representación de los géneros, tendrán preferencia en la asignación de publicidad oficial efectuada por el Sector Público Nacional.

Hidrovía

Sobre el final de la sesión se aprobó un acuerdo para que la sede del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná no pueda ser objeto de requisas, embargos, registros o medidas de ejecución.