Senado: la oposición no dio quorum para designar jueces para combatir el narcotráfico

Si bien los miembros del interbloque del oficialismo que preside José Mayans bajaron al recinto de sesiones, la Cámara de Senadores no consiguió el número de 37 senadores presentes para dar comienzo a la sesión debido a la ausencia de los legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) .

"Cuando hay disidencias, hay que presentarse y decir no estoy de acuerdo con estos argumentos. No podemos dejar de trabajar, no podemos paralizar el Congreso. A ningún presidente se le negó el ejercicio de tropas", agregó en relación a la autorización de ingreso y salida de tropas militares, uno de los proyectos establecidos para sesionar este miércoles.