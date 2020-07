Senado: oficialismo avanzó con deuda en u$s bajo legislación local

Lousteau también apuntó hacia otros sectores del proyecto. “Cuando uno hace los números sobre qué tan atractivos son los diferentes bonos que se ofrecen para el canje, primordialmente por la brecha entre el tipo de cambio oficial versus otros, como el contado con liquidación, los bonos con CER resultan poco atractivos al compararlos con otros títulos en dólares”. En esa línea, advirtió: “De los bonos que pueden optar por el CER, el 65% está en organismos del sector público y eso haría que el Poder Ejecutivo pudiera decidir que esos organismos opten por bonos con CER, pero salgan perdiendo. Insisto, son organismos que en el fondo sustentan pasivos con los jubilados en su enorme mayoría”.

Funcionarios del Ministerio de Economía reconocieron el planteo de Lousteau con respecto a la cláusula RUFO, aunque tras la desconexión de los mismos de la videoconferencia que organizó el presidente de la comisión de Presupuesto, el kirchnerista Carlos Caserio, el oficialismo no dudó y pasó a la firma de un dictamen de mayoría pese a la disidencia parcial de Juntos por el Cambio. Según confió el jefe del Frente de Todos, José Mayans, el objetivo es votar un texto consensuado la semana próxima.

Nuevo protocolo y sesión

Anoche, Cristina de Kirchner dio a conocer la extensión del protocolo de trabajo virtual. No obstante, y según consta en el texto, el oficialismo podrá tratar cualquier tema y no sólo los referidos a la pandemia, que en realidad el Frente de Todos igual no respetó en las últimas sesiones.

De hecho, junto con el protocolo apareció la convocatoria a una sesión para las 15 de mañana para avalar la extensión -y retocada- modalidad de trabajo junto a temas de consenso, como el proyecto para promover la donación de plasma sanguíneo por parte de las personas recuperadas de covid-19, que sería convertido en ley.

Durante el convite también se sancionará la iniciativa para incorporar al sistema de salud las recetas electrónicas o digitales, y se dará aval a Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) remitidos por el Poder Ejecutivo, como el que prorrogó la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) hasta fin de año; y se rechazará el decreto del macrismo -que ya habían sido dictaminados- por compensaciones en el sector del gas.

Teletrabajo

Durante la mañana de hoy, la comisión de Trabajo del Senado, que maneja el oficialista Daniel Lovera, continuará con el análisis del proyecto sobre Teletrabajo ya votado por Diputados. La oposición pide modificaciones y el oficialismo también tiene su propia interna. Fueron convocados a exponer representantes del sector privado.