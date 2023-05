Siempre la Corte

Otras cuestiones que trajo la semana fueron el pedido de intervención de la Corte en el caso de las elecciones en Formosa, donde el gobernador (FdT) Gildo Insfrán volvería a presentarse, por octava vez. Sin embargo, a diferencia de San Juan y de Tucumán, que se presentan como antecedente, en este caso la Constitución provincial permite las reelecciones, sin mayor especificación. “Como no le pueden ganar, tratan de proscribirlo”, vociferan en su entorno, con alguna razón, mientras la oposición (especialmente el radicalismo que viene con ganas de ganar la provincia hace años), intenta consolidar el reclamo ante la Suprema Corte. Pero si esto generó discusiones y argumentaciones a favor, y en contra, no menos diferencias se dieron ante la oficialización de la precandidatura del dirigente social Juan Grabois como presidencial. El dato, se dio en coincidencia con los trascendidos sobre el eventual viaje de Jorge Bergoglio (papa Francisco), finalmente a la Argentina, el año próximo, tras 10 años de “papado”, y que los conspirativos de siempre, ven como de respaldo a los movimientos sociales, que muchos prevén que van a ser la verdadera oposición a partir del año próximo, si se impone como marcan las principales encuestas, un nuevo gobierno de Cambiemos-PRO- Liberales. En coincidencia (de fechas) también se dio la visita a Roma del titular del gremio de los rurales, José Voytenco que obligó a recordar otros tiempos, cuando su antecesor, Jerónimo “Momo” Venegas adhería al frente del PRO, al punto de haber constituido en aquel momento el Partido Fe, especie de pata peronista en el frente que construía el macrismo, y que luego de la muerte de Venegas, terminó volcándose al Frente de Todos. Ahora, sin embargo, no está claro en manos de quién está Fe, pero va quedando claro que el PRO sigue registrando un gran drenaje de distintos partidos menores (por su tamaño), algo que se registró en Córdoba, pero más dramáticamente aún en Santa Fe, donde “prácticamente ya se quedaron hasta sin gente en las listas”, reconocía un armador de las alianzas que llevan a la novel radical, Carolina, Losada como candidata a gobernadora. “Lo único que pudieron poner es al candidato a vicegobernador, Federico Angelini, y nada más”, reconocen en las filas del PRO.