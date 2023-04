Sin definiciones electorales, se reúne el Consejo del PJ.

Con varios nombres propios en danza, pero sin la confirmación de ninguna precandidatura , el Frente de Todos vuelve a reunirse este viernes en el marco de la reunión del Consejo Justicialista . El encuentro llega en un momento de dardos cruzados (cuándo no) al interior de la coalición de Gobierno, salidas del Gabinete y la insistencia del kirchnerismo en que hay "funcionarios que no funcionan".

También están invitados el triunviro de la CGT Héctor Daer; el diputado nacional y secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; el referente de Camioneros Pablo Moyano; los gobernadores Omar Perotti (Santa Fe), Juan Manzur (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Sergio Ziliotto (La Pampa), entre otros.

A pocas horas de la renuncia del jefe de Asesores, Antonio Aracre, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, aseguró que en el Gobierno todavía "hay funcionarios que no funcionan", una frase que usó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras la derrota en las elecciones Primarias del 2021.

De Pedro -cercano a la titular del Senado- advirtió: "Nuestro Gobierno, con la pandemia, con la guerra, con la sequía y con algunos funcionarios que no funcionan, hay gente que no ve actitud y que no se están haciendo todas las cosas que tenemos que hacer, por supuesto que tienen algún tipo de desesperanza". Las declaraciones no cayeron bien en el entorno de Alberto Fernández.

Pese a las tensiones, este viernes el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof volverán a mostrarse juntos en territorio bonaerense, en la localidad de Ensenada, con motivo del llamado a licitación del Canal Magdalena. El último encuentro entre ambos tuvo lugar en febrero.

No obstante, la foto política del día no traería necesariamente la paz a la coalición de Gobierno. El sábado, también en Ensenada, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, encabezará un plenario con la militancia que tiene como objetivo "aportar a la construcción del proyecto político del peronismo bonaerense", de cara a las próximas elecciones. De esta manera, la funcionaria albertista le disputará al gobernador bonaerense su propio territorio.