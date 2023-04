Tras la salida de Aracre, De Pedro dijo que todavía "hay funcionarios que no funcionan".

A pocas horas de la renuncia del jefe de Asesores , Antonio Aracre, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, aseguró que en el Gobierno todavía "hay funcionarios que no funcionan", una frase que usó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras la derrota en las elecciones Primarias del 2021.

De Pedro -cercano a la titular del Senado- advirtió: "Nuestro Gobierno, con la pandemia, con la guerra, con la sequía y con algunos funcionarios que no funcionan, hay gente que no ve actitud y que no se están haciendo todas las cosas que tenemos que hacer, por supuesto que tienen algún tipo de desesperanza".