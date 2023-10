Sin nombrarlo, el Papa Francisco cargó contra Milei y advirtió sobre los "payasos del mesianismo"

"A veces cuando me escuchan decir las cosas que escribí en las encíclicas sociales, dicen que el Papa es comunista. No es así . El Papa agarra el Evangelio y dice lo que dice el Evangelio", contestó el sumo pontífice en su nueva entrevista.

javier milei papa francisco

Papa Francisco: "Las grandes dictaduras nacen de una ilusión"

El Papa, además, hizo referencia, en declaraciones con Télam, a la historia del Flautista de Hamelin y señaló que "las grandes dictaduras nacen de una flauta, de una ilusión, de un encanto del momento: "Yo le tengo mucho miedo a los flautistas de Hamelin porque son encantadores. Si fueran de serpientes los dejaría, pero son encantadores de gente… y las terminan ahogando. Gente que se cree que de la crisis se sale bailando al son de la flauta, con redentores hechos de un día para el otro".

Cuando fue consultado sobre los derechos laborales y las legislaciones al respecto, Francisco señaló que "cuando un trabajador no tiene derechos o se lo contrata por poco tiempo para ir cambiándolos y no pagar aportes, se lo convierte en esclavo y uno se transforma en verdugo. Verdugo no es solamente aquel que mata a una persona, sino también el que explota a una persona. Tenemos que tener conciencia de esto".

"Cuando algo es acelerado me causa preocupación, porque no tiene tiempo de asentarse. Cuando los cambios vienen acelerados, no tienen tiempo suficiente los mecanismos de asimilación, terminamos siendo esclavos. Y es tan peligroso ser esclavo de una persona o un trabajo, como ser esclavo de una cultura", agregó.