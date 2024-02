Sin subsidios de Nación: buscan declarar la emergencia en el transporte de Salta

"La voluntad de diálogo no se traduce en la resignación de defender a los salteños. No podemos resignarnos a que haya subsidio de transporte en AMBA y en el interior no. Vamos a avanzar por las vías que corresponden y apelar al Estado de Derecho", aseguró.

Por su parte, Dib Ashur indicó que "estamos teniendo un inicio de año complicado, por dos meses de alta inflación y porque la provincia ha recibido menos recursos", y detalló que en enero fueron "más de $17 mil millones menos" los que recibió la provincia de Nación, a lo que se suma la baja en la actividad económica y en los salarios reales, con la consecuente generación de más pobreza.

"Esto impacta en las rentas generales", explicó, al tiempo que señaló que la situación "requiere que la provincia se ponga muy cerca de los ciudadanos" y destacó: "Salta ha logrado un ejercicio de cuatro años, hasta 2023, menos deuda, más de 2.100 obras, sueldos por encima de la inflación y cuentas generales del ejercicio presentadas".

Quita de subsidios al transporte: golpe de Nación tras la caída de la ley ómnibus

Tras la caída de la "ley ómnibus" y en medio de una feroz disputa con los gobernadores, el Gobierno nacional quitó todos los subsidios a las empresas de transporte público de pasajeros de las provincias, liberó el precio de los colectivos en las ciudades y eliminó el Fondo Compensador del Interior.

A partir de esta disposición, las empresas de micros y colectivos de jurisdicción nacional que se desempeñan en las provincias pueden poner el precio que desean a las tarifas para viajar. "Podrán cobrar la tarifa que ellos consideren acorde al recorrido que prestan", señalaron fuentes oficiales.